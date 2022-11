Monza: storia e segreti della Cappella Espiatoria e dei Giardini Reali

La Cappella Espiatoria è il monumento commissionato da Vittorio Emanuele III, sul luogo in cui avvenne l’assassinio di suo padre, Umberto I, il 29 luglio del 1900. Il progetto di questo importante edificio eclettico fu affidato all’architetto Sacconi, che realizzo una cripta e una cappella, decorate entrambe da meravigliosi mosaici. L’itinerario proseguirà in Villa Reale, edificata alla fine degli anni settanta del Settecento per volere di Ferdinando d’Austria, figlio dell’imperatrice Maria Teresa, come residenza di delizie per i periodi estivi. Il progetto dell’edificio fu assegnato all’architetto Giuseppe Piermarini. La visita propone l’analisi storico-artistica degli esterni della Villa Reale e dei giardini che circondano la residenza.



