Concerti, pianoforte e arte, il festival Monza Visionaria

Musica con note di pianoforte in Villa Reale o in piazza in Arengario e concerti itineranti, da un autobus. Torna per la decima edizione in città l'appuntamento con Musicamorfosi. Dal 18 al 26 maggio andrà in scena il festival visionario che permetterà di ascoltare, guardare e vivere la città attraverso le arti performative. Musica spirituale e visionaria da ascoltare nelle navate estatiche del Duomo, musica gioiosa e ballerina da fruire sdraiati nell’erba o tra le rose, musica mobile da inseguire correndo o pedalando dietro al Pianoforte Mobile che gira per il Parco trainato da un trattore.

Il programma

18 maggio: concerto AMAZZONICO, alle 19 presso il Salone delle Feste della Villa Reale con il pianista brasiliano Amaro Freitas;

22 maggio: giornata speciale nei Giardini e nel Salone delle Feste della Reggia, con concerti e iniziative aperte a tutti dal mattino sino al tardo pomeriggio. Dalle 15 alle 19, TIP TAP PIANO (sezione monzese di PianoCity Milano) vedrà la performance di una serie di talenti elvetici nel Salone delle Feste della Reggia di Monza; alle 17.30, seguirà un set immersivo e ipnotico di 90 minuti con il duo sempre elvetico HELY, alla batteria. Infine, dalle 19 alle 22 si concluderà la giornata con l’evento Very Venus People: Aperitivo in Villa Reale con Venus.

23 maggio-26 maggio: appuntamento nel Duomo di Monza alle ore 21 con il format del festival Spiritual Music, che presenterà il concerto POST // FUNERAL MUSIC. Giunge poi il turno del celebre format della musica mobile, che presenterà tre speciali concerti a bordo del Magic Bus del festival dalle ore 18 alle 22: 24 maggio con MAGIC MUSIC BUS #1 - OK BOOMER nel quartiere San Donato, 25 maggio in itinere nel quartiere San Giuseppe il MAGIC MUSIC BUS #2 - SENTIMENTO POPOLARE, il 26 maggio nel quartiere Cederna il MAGIC MUSIC BUS #3 – EXTRALISCIO.