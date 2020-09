Monza capitale del vino italiano: torna Monza Wine Experience

A Monza si respira aria di vendemmia: torna per il secondo anno Monza Wine Experience, l’evento dedicato al vino promosso in collaborazione con il Comune. Dal 17 al 20 settembre la città di Teodolinda ospiterà la rassegna dedicata agli amanti del vino con una selezione di cantine italiane supervisionate dalla sezione brianzola dell’Associazione italiana sommelier. Un viaggio per appassionati e addetti al lavori alla scoperta (e alla degustazione) dei vini delle migliori cantine italiane: un’occasione per rilanciare il settore enogastronomico in questo delicato momento di ripresa.

Tutti gli appuntamenti

I calici si alzeranno il 17 settembre alle 18 sotto i portici dell’Arengario: un brindisi speciale su invito firmato dal Consorzio Franciacorta. Contemporaneamente le boutique del centro si trasformeranno in originali cantine dove sarà possibile degustare le etichette protagoniste della rassegna.

Il 18 settembre i festeggiamenti si trasferiranno in via Bergamo che ospiterà l’evento “Calici sotto le stelle”: dalle 18.30 sarà possibile degustare e scoprire i segreti delle etichette nelle dieci postazioni allestite lungo la via, sotto la guida dei sommelier dell’Ais.

Dal 18 al 20 settembre in Arengario Aldo Fiordelli, giornalista enogastronomico e giudice di Decanter World Wine Awards, accompagnerà i visitatori alla scoperta dei territori del vino. In programma incontri con i produttori che racconteranno i segreti della loro produzione. Punto di riferimento in queste masterclass, saranno gli esperti dell’ Associazione italiana sommelier, che affiancheranno i partecipanti alle degustazioni.

Gran finale il 20 settembre con appuntamenti in diversi punti del centro: piazza Carrobiolo ospiterà i truck dello street food con le migliori specialità della cucina italiana abbinate ai vini; dalle 18.30 Spalto Santa Maddalena si trasformerà in teatro di degustazioni, ma anche teatro vero e proprio con un palcoscenico allestito su un’Ape car (evento promosso in collaborazione con la Compagnia teatrale Binario 7).

Accanto alle masterclass tutte dedicate al vino, saranno introdotti anche Percorsi degustativi con Pasta Rummo, progettati per dare spunto su come scegliere la bottiglia giusta per un primo piatto di terra o di mare. Dal 18 al 20 settembre, a pranzo e a cena, il pubblico avrà l’opportunità di sperimentare dal vivo l’abbinamento fermentato-cibo e imparare trucchi e segreti per trasformare pranzi e cene in esperienze.

In occasione della rassegna Monza Wine Experience la Rinascente ospiterà la settima edizione di So Wine, l’evento con cui le cantine presenti in Rinascente aprono le porte al pubblico, propongono l’assaggio delle loro migliori etichette e ne raccontano la storia: un percorso guidato da enologi e sommelier tra vini bianchi, rossi e spumanti, per imparare il rituale della degustazione e scoprire gli abbinamenti ideali con la cucina.



Etichette, ristoranti e negozi che partecipano all'evento

Le case vinicole protagoniste della seconda edizione di Monza Wine Experience sono: Abbona, Allegrini, Argiolas, Ayala, Banfi, Cantina Gulfi, Cantina Lunae, Castelfeder, Cecchi, Franciacorta, Marisa Cuomo, Masi Agricola, Rinaldini, San Leonardo, San Marzano, Tenuta Alzatura, Tenuta Fertuna, Terre Di Leone, Val delle Rose.

I negozi che partecipano alle degustazioni sono: Andros, Antognelli, Artemisia, Brian&Barry – Donna, Brian&Barry – Uomo, D'Augusta Gioielli, Enoteca Meregalli, Farmacia 3 Duse, Laura Pessina, Le Perle, Madame Sico, Malberti Gioielli, Martino Midali, Montrasio Arte, Nenette, Ottica Barzaghi, Paolo Pessina, Remida, Rinascente, Trend

I ristoranti che partecipano a Monza Wine Experience sono Alla Stanga, aTrattoria, Bohème Vineria e Cucina, Bolle Pizzeria, Civico 13 Taglieritivo, Da Bacco, Dal Baggini, Derby Grill, Dom Pesce e Champagne, Era Pizza, Gren, Il Moro, La Cantina della Monaca, La Salumeria e il Mare, Mulino a Vino, Osteria del Cavolo, Pizzeria del Centro, Vineria dei tintori, Wibe