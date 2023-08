Calici sotto le stelle, torna la Monza Wine Experience

Monza città del vino. Torna nel capoluogo brianzolo l'appuntamento dedicato al nettare di Bacco. La Monza Wine Experience, giunta quest'anno alla quinta edizione, è in programma da lunedì 11 a domenica 17 settembre 2023. "Abbiamo creato la Monza Wine Experience con la finalità di valorizzare la città di Monza sottolineando le sue bellezze in maniera particolare: dando ai partecipanti l’occasione unica di passeggiare fra palazzi storici, ristoranti e boutique trasformati per l’occasione in speciali cantine” spiegano gli organizzatori.

Alle tradizionali location della Monza Wine Experience, quest’anno si aggiungerà un appuntamento in Villa Reale che proporrà al pubblico degustazioni d’eccellenza durante la giornata di sabato. I vini, protagonisti indiscussi della manifestazione, saranno ospiti d’onore in alcuni dei migliori ristoranti della città. Sia a pranzo che a cena, per tutti i sette giorni della Monza Wine Experience, sarà possibile a chiunque vorrà, degustare le etichette partner del progetto e conoscerne curiosità e particolarità delle loro terre d’origine.

Al centro della manifestazione anche Piazza Duomo che celebrerà lo champagne: giovedì 14 settembre ci sarà una serata speciale con una cena a base di champagne in collaborazione con il Ristorante Saint. Le portate servite saranno, Ça va sans dire, create ad hoc per esaltare le preziose bollicine.

Calici sotto le stelle in via Bergamo

C’è una via di Monza che negli anni è diventata una delle zone della città in cui la sera la vita è più frizzante; Via Bergamo. Per questo motivo è stata scelta scelta per uno dei momenti clou della Monza Wine Experience. Sotto le stelle del cielo monzese si potrà fare una piacevole passeggiata degustando vini selezionati in esclusiva per l’evento. Le migliori case vinicole partner del progetto, aspettano tutti per far conoscere da vicino le loro esclusive etichette.

Wine & street food

Nell’antico cuore della città di Monza, Piazza Roma, i visitatori incontreranno la prima sorpresa del week end della Monza Wine Experience. Uno scenario originale dove cominciare il percorso di degustazione di alcune tra le migliori etichette di vino italiane, affiancate da ricercati Food Truck provenienti da tutta la penisola. Una varietà di scelte gastronomiche ricercate per accompagnare i piatti da strada ad un ottimo calice di vino. Tre giornate di eccellenze e convivialità per diffondere la cultura del buon vino e del cibo di qualità itinerante.

In Villa Reale

La grande novità di MWE 2023 è quella di dedicare uno speciale appuntamento ai grandi appassionati dei vini d’eccellenza. E quale location migliore per ospitare questo momento se non l’eccellenza della Villa Reale di Monza? Protagonisti della giornata di sabato saranno le più prestigiose case vinicole italiane che offriranno agli ospiti la possibilità di degustare i cosiddetti Fine Wine, etichette rinomate per l’oggettiva qualità, la capacità di suscitare emozioni, curiosità e l’idea che il produttore vuole trasmettere. Le sale di rappresentanza al primo piano daranno vita ad un momento unico e imperdibile per tutti coloro che vogliono regalarsi l’opportunità di incontrare l’élite delle referenze italiane.

La Reggia di Monza ospiterà anche la Cena d'autore. Per l’ultimo giorno ufficiale della quinta edizione della Monza Wine Experience, ritornerà anche quest’anno nelle sale di rappresentanza della Villa Reale di Monza un’esclusiva cena pluristellata che sarà realizzata grazie alla collaborazione di Chef di fama internazionale, che metteranno a disposizione la loro Arte per dare vita a un appuntamento memorabile.