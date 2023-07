Parola d'ordine divertimento. E solidarietà. Torna la Monza Power Run. La corsa a ostacoli più divertente è in programma sabato 22 luglio con partenza da Villasanta. La Monza Power Run è organizzata da un'associazione no pro-fit, "Lele Forever Onlus", nata nel 2001 per volontà dei genitori e amici, in onore di Gabriele (LELE), morto nel 1999 a causa di leucemia. "Da 14 anni combiniamo con successo sport, spettacolo e solidarietà, solo apparentemente diverse tra loro" spiegano gli organizzatori.

Si tratta di una manifestazione podistica goliardica, non classificabile e non competitiva. La partenza e l'arrivo saranno nel comune di Villasanta, e transito con ostacoli anche all’interno del Parco di Monza e dell’Autodromo Nazionale di Monza. La corsa è una prova non competitiva di circa 12 km, su terreno misto asfalto, cemento, sterrato, sassi: lungo tutto il percorso è prevista la presenza di ostacoli, naturali e artificiali. Qui il sito ufficiale con il regolamento e le iscrizioni.

La festa dopo la gara

Il cuore della Monza Power Run 2023 sarà nella nuovissima Piazza Europa, dove runner, golosi, appassionati, famigliari ed amici si riuniranno per la più bella festa dell’estate: lo Street Runners Party. Due giorni sopra le righe, in cui i partecipanti potranno gustare le specialità di alcuni fra i migliori food truck in circolazione, incontrare podisti goliardicamente mascherati e fare festa fino a tarda serata con dj set e concerti dal vivo! Stand aperti dalle ore 14:00 alle 24:00 Raduno dei Foodtruck, concerti e animazione. DJ set pomeridiano, contest delle maschere più goliardiche in preparazione alla MPR 12 K. In serata, concerto musica rock. Domenica 23 luglio stand aperti dalle ore 12:30 alle 22:30 Raduno dei Foodtruck, concerti e animazione. DJ set pomeridiano, contest

delle maschere più goliardiche in preparazione alla MPR 6K. In serata, concerto. L’ingresso è libero.