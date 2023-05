70! Un percorso nell’arte italiana degli anni Settanta

Il progetto BinarioArte prosegue il percorso nei decenni del Novecento: dopo la mostra dedicata agli anni Sessanta, che ha riscosso ampio successo nella primavera del 2022, si inaugura ora un’esposizione che racconta il decennio successivo. La mostra è un viaggio in un periodo complesso, caratterizzato anche nel mondo dell’arte italiana da dibattiti vivacissimi, scontri, impegno ideologico e una straordinaria volontà di rinnovamento. L’esposizione ha come sempre una finalità innanzitutto didattica e divulgativa, per rendere fruibili i movimenti, i linguaggi e le ricerche che hanno contraddistinto l’epoca (e che sono spesso ancora oggi molto attuali) anche a un pubblico di non addetti ai lavori.

La mostra riunisce più di quaranta opere provenienti dalla raccolta del Museo della Permanente di Milano (che ha collaborato alla realizzazione della mostra), dalla Casa dell’Arte Spagna Bellora dagli archivi degli artisti e da collezioni private. Un ampio apparato didattico, composto da didascalie commentate e pannelli esplicativi, accompagna l’esposizione. Pur nella necessaria continuità con il decennio precedente, con cui troppo spesso vengono confusi, gli anni Settanta in Italia hanno segnato un momento di rottura, nella direzione di un ripensamento concettuale anche delle pratiche tradizionali. Nonostante sia sempre più vivo l’interesse per quel periodo storico e culturale, infatti, la produzione artistica degli anni Settanta è ancora poco nota al grande pubblico e conserva ancora ampi margini oltre che di approfondimento e studio anche di divulgazione.

Orari da martedì a venerdì dalle 15 alle 18 sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Biglietti intero € 7 ridotto € 5 (under 25, over 65, abbonati Teatro Binario 7, allievi Scuola di teatro Binario 7)