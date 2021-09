Mostra fotografica "In Afghanista" in Villa Tittoni a Desio

In occasione dell’iniziativa Ville Aperte in Brianza, dal 18 settembre al 3 ottobre 2021 in Villa Tittoni (sale Nobili) sarà possibile visitare la mostra fotografica IN AFGHANISTAN di Mario Dondero, a cura di Emergency.

Il lavoro di EMERGENCY a Kabul e nella Valle del Panshir, le vittime di una guerra infinita, la devastazione portata avanti da decenni di conflitti armati: Mario Dondero li ha raccontati attraverso la mostra “In Afghanistan”. Quarantacinque scatti in bianco e nero dal cuore ferito dell’Afghanistan, dove dal 1999 EMERGENCY ha offerto cure e assistenza a più di sei milioni di persone.

Mario Dondero, classe 1928, è stato tra le più originali figure del fotogiornalismo contemporaneo, conosciuto in tutta Europa per i suoi reportage che hanno fatto la storia della fotografia di inchiesta.

