M@d Arte diffusa a Monza

A Monza arriva l'Arte diffusa. Il Comune di Monza in collaborazione con Leo Galleries presenta la terza edizione di M@D - Monza Arte Diffusa, a cura del critico d’arte Matteo Galbiati e della storica dell’arte Francesca Cazzaniga.

Sculture ed installazioni d’arte contemporanea tornano ad "abitare" la città, dal centro alla periferia, servendosi di contesti urbani inusuali. Piazze cittadine, giardini privati, muri, chiese, scuole, enti pubblici, si prestano a fare da scenario e nello stesso tempo luogo di incontro di persone di passaggio coinvolte casualmente nel percorso espositivo o di visitatori consapevoli alla ricerca di nuova arte in città. Questa terza edizione è completamente rappresentata dal gruppo Koinè, un collettivo di artisti nato nel 1995 che si muove come un’unica entità pur non avendo vincoli stilistici e tematici comuni.

Il loro linguaggio espressivo copre ogni aspetto dell’arte, dalle installazioni, alle performances, dalla scultura alla fotografia, senza trascurare musica e poesia. La loro filosofia di vita li porta ad esporre in luoghi non canonici e, spesso, non deputati all’arte, lontani dalle logiche di mercato, dall’ufficialità e dalle mode. Le realizzazioni “site specific” saranno visibili per tutta l’estate seguendo la piantina dei luoghi indicata sul volantino.

Dove sono le opere

Le installazioni si trovano nei giardini del Duomo, presso l’Anagrafe, il Palazzo Comunale e il parcheggio di Piazza Trento e Trieste. I nomi degli artisti del gruppo Koinè e le location coinvolte: - Daniele Arosio, Villa Archinto Pennati, via Frisi; - Enzo Biffi: Musei Civici (torre di vetro) e Centro Civico Cederna; - Chiara Anna Colombo: Musei Civici (chiostro) e Giardini del Duomo di Monza; - Angelo Caprotti: Cappella Espiatoria e Parco di Monza, Mulini Asciutti; - Beppe Carrino: Leo Galleries, via de Gradi 10; - Mariangelo Cazzaniga: Comune di Monza (ingresso Piazza Trento e Trieste); - Valeria Codara: Ufficio Anagrafe, Piazza Carducci: - Piero Macchini: Duomo di Monza, Giardini del Duomo di Monza; - Giovanna Monguzzi: Santuario di Santa Maria delle Grazie e Oasi di San Gerardo; - Michele Salmi: Parcheggio di Piazza Trento e Trieste; - Stefano Ghesini Salvadori: Centro Civico S.Rocco, Centro Civico S.Biagio / Cazzaniga, Centro Civico Cederna / Cantalupo, Centro Civico Libertà, Centro Civico Regina Pacis/ S.Donato, Centro Civico Centro San Gerardo, Centro Civico S.Fruttuoso; - Stefania Sangalli: Oasi San Gerardo; - Armando Riva: Santuario di Santa Maria delle Grazie; - Silvia Tenenti: MiMuMo - Micromuseo Monza (da agosto 2024).

Quest’anno a sottolineare ulteriormente la forte valenza didattica e culturale dell’iniziativa il curatore, Matteo Galbiati, ha coinvolto una classe dell’Accademia Santa Giulia di Brescia, consentendo agli studenti di interloquire direttamente con gli attori primi del mondo dell’arte, gli artisti stessi, per la rielaborazione delle schede esplicative delle opere. L’estate monzese prevede quindi un percorso artistico e culturale, fruibile gratuitamente, che da Monza si è esteso anche alla sua provincia: infatti, a seguito dell’attenzione e dell’interesse suscitato dalle edizioni precedenti di M@D, il 27 giugno 2024, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Brugherio, è stata inaugurata la prima edizione di B@D, Brugherio Arte Diffusa, che vede 15 sculture monumentali di Claudio Borghi collocate in Città e con un percorso all’interno del Parco Increa.

“L’arte – osserva l’Assessora alla Cultura Arianna Bettin - sarà la protagonista in tutta la città, e non solo in luoghi simbolo convenzionali, ma anche tra gli spazi del vivere e del lavorare quotidiano, come gli uffici anagrafici e i centri civici. A tanta eterogeneità nei luoghi si accompagna altrettanta diversità negli stili artistici, per cui Koinè si contraddistingue, a sottolineare la multiformità e pluralità dei volti di Monza”.