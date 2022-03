Artisti d'Italia, mostra alla Reggia di Monza

"Artisti d'Italia - mostra di arti contemporanee" è al Belvedere della Reggia di Monza fino al 25 aprile 2022. La mostra collettiva a cura di Vittorio Sgarbi, racconta lo stato dell’arte contemporanea in Italia raccogliendo oltre 200 opere di 100 artisti del panorama nazionale e internazionale, accuratamente e personalmente selezionati dal curatore e critico ferrarese, ed è collegata al progetto culturale “I Mille di Sgarbi”. L'esposizione è ideata e organizzata dall’Associazione Lo Stato dell’Arte, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

"Il visitatore potrà immergersi in un universo carico di memorie, suggestioni, elementi biografici e autobiografici, fantasie e provocazioni, rendendo ogni opera un punto di interconnessione tra realtà e interiorità, tra mondo esterno e anima degli artisti. Pittura, disegno, scultura e fotografia danno vita ad un percorso che mette a confronto gli esiti di tante ricerche artistiche di qualità" spiegano gli organizzatori.

"L'arte contemporanea, in tutte le sue forme, dialogherà con la magnificenza degli Appartamenti Reali ai piani nobili e le sue ricche decorazioni e gli arredi storici. Questa grande mostra collettiva sarà uno scambio reciproco e un laboratorio del pensiero e della creatività; per comprendere al meglio l'arte contemporanea non si può prescindere dalla continuità con l'antico e quindi con il moderno. "Artisti d'Italia" sarà la mostra degli artisti contemporanei, pensata per loro, concepita per loro, resa possibile da loro" ha spiegato il curatore, il critico Vittorio Sgarbi.

Gli artisti in mostra

Fabio Accorrà, Franco Alessandroni, Algarco, Alle Tattoo, Donato Jr Angelosante, Franco Ariano, Bruno Azzini, Cecilia Baldoni (Margotz), Simone Bergamaschi, Monia Biscioni, Daniela Bonacina, Erica Valentina Bordignon, Svetlana Borisova, Valerio Botti, Paolo Bovino, Daniela Brunetti, Elena Campomagnani, Maretta Capossela, Franco Carletti, Andrea Carlini, Michele Carpignano, Yuri Casali, Anna Catalano, Elena Cavanna, Anna Checchi, Gabriella Chizzolini, Alina Ciuciu, Maria Cristina Colombo, Flavio Confalonieri, Emanuela Corbellini, Franco Cristan, Antonio Cusmà, Maurizio D'Andrea, Nera D'Auto, Marco Diamanti, Nicoletta Elli, Ido Erani, Gianluca Falcinelli, Monica Adele Fava, Salvatore Ferrante (Soterus), Debora Ferruzzi Caruso, Francesca Fiore, Altin Furxhi, Gaibi, Alessandro Galanti, Francesco Galletti, Massimo Francesco Garda, Andrea Gardini, Giuliano Gentile, Anna Giorgi, Alessandro Giugni, Nada Graffigna, Michele Gramignoli, Raffaella Guarducci, Blanka Hack, Angela Iandelli, Pinella Imbesi, Nino Ippolito, Erika Isalberti, Carlo Landucci, Paolo Lelli, Giuseppe Lettini, Livia Lippi, Giulia Malafronte, Walter Marin, Monica Marioni, Emidio Mastrangioli, Stefano Meconi, Nasrin A. Moghaddam (Narsin Parsi), Anna Morroni, Sebastiano Navarra, Maria Neola, Maria Orsi, Wilson Ortiz, Giovanni Andrea Pagani, Marco Papini, Carla Patella, Gabriele Petrucci, Noemi Piaggesi, Nicola Pica, Daria Picardi, Alessandro Pintus, Monica Pizzo, Manuela Quarella, Raf, Lucia Reggiani, Morgana Rovano Scavarda, Stefano Roselli, Eleonora Russo, Grazia Santarpia, Simon Saronni, Alessandro Scannella, Halina Skroban, Elettra Spalla Pizzorno, Fulvia Steardo Fermi, Paola Tognella, Enrico Tomassi, Gabriella Tornotti, Giovanni Travaglini, Natalì Tredici, Pierangelo Tronconi, Flavia Urru, Antonio Vasco, Claudio Verganti, Anna Laura Villa, Betty Vivian, Gino Viviani, Valentina Zaccaro, Stefania Zoppellaro.

Orari di apertura

Sabato, domenica e festivi dalle ore 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso un'ora prima).

Biglietto: Intero 10,00 euro; ridotto 8,00 euro. Il biglietto della mostra permette la visita alla Villa Reale negli stessi giorni e orari di apertura.

Tutti i visitatori con età superiore a 12 anni dovranno esibire il Green pass rafforzato e indossare, per tutta la durata della visita, la mascherina.