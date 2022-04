Autismo e pop corn, mostra alla Reggia di Monza

L’arte è eclettica e capace di rappresentare tutte le sfaccettature, anche quelle sociali. Autismo e PopCorn (non è così facile) è una mostra d’arte itinerante realizzata da ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

Perché autismo e popcorn? L’inusuale accostamento nasce dalla metafora che immagina l’autismo come un seme: un chicco di mais che non riesce a germogliare come ci si aspetterebbe, ma che dentro di sé contiene tutto, anche più del necessario. Solo se scaldato può esplodere in una nuova forma e diventare un popcorn. Le opere esposte sono il risultato artistico del calore ricevuto da questi artisti: l’esplosione della loro creatività è visibile nella forma più autentica e completa.

All'evento espositivo farà da supporto culturale anche un percorso organizzato dall’Associazione Facciavista e dedicato a persone con autismo. Autismo e PopCorn intende avviare una riflessione sul percorso di vita di questi ragazzi alla fine del ciclo scolastico fino all’età adulta e riconoscere e promuovere i talenti e le attitudini artistiche di ciascuno.