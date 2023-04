Candy World, il mondo delle caramelle

Dopo il Museum of Dreamers, e la Bubble World Experience, arriva a Milano la Candy World Experience. Per la verità, questa volta l'allestimento non è a Milano città. Inaugurata il 14 aprile, si trova invece ad Arese, presso il centro commerciale Il Centro di via Giuseppe Eugenio Luraghi 11.

La mostra immersiva resterà aperta fino al 12 luglio, offrendo al pubblico dodici diverse installazioni:

Lollipop Forest & Candy House: un percorso immersivo fatto di lollipop e caramelle giganti porterà i visitatori alla Candy House, rivisitazione in chiave pop della casetta di pan di zenzero.

Sweet Playground: installazioni a tema candy, pensate per grandi e piccini.

Bubblegum Room: installazione dedicata alle bubble gum.

Marshmallow Pool: piscina di marshmallow.

Gummy Bear Tunnel & Virtual Room: un'experience da sogno, che immerge i visitatori in un mondo magico e surreale.

Candy Stickers Home: posizionando gli stickers dove preferiscono, i visitatori diventano parte dell'installazione.

Sweet Dreams: soffici nuvole, cuscini pastello e peluche a forma di caramella.

Candy Art Gallery: le caramelle si fanno opera d'arte, reinterpretando capolavori iconici.

Confetti Castle: un morbido castello, circondato da coriandoli colorati.

Il costo dei biglietti?

Intero: Lun-Gio 12€, Ven-Dom e festivi 14€

Ridotto: Lun-Gio 10€, Ven-Dom e festivi 12€

Bambini 4-10: Lun-Gio 8 €, Ven-Dom e festivi 10€

Bambini (0-3): gratis