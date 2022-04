Il design in mostra al Mac di Lissone

Torna al MAC Museo d’Arte Contemporanea di Lissone il Premio Lissone Design, giunto all'VIII edizione, a cura di Francesca Guerisoli, Direttrice Artistica del Museo, e Anty Pansera, storica e critica del design, Compasso d’Oro alla carriera.

Dieci gli studi di progettazione coinvolti, chiamati a rappresentarsi attraverso due prodotti e progetti: il primo storico, un pezzo iconico ed espressione del loro personale percorso progettuale; l’altro inedito, “un mobile che non c’è”. La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà il 30 aprile al MAC, contestualmente all’inaugurazione della mostra, che proseguirà fino al 24 luglio 2022.

Il MAC Museo d’Arte Contemporanea di Lissone ospiterà per la sua VIII edizione il Premio Lissone Design , che dal 2006 affianca il Premio Lissone Pittura. Il Premio Lissone Design, come quello di Pittura, nasce con l’obiettivo di sostenere e promuovere le potenzialità dei creativi, in questo caso in ambito progettuale. Lissone conserva infatti un ruolo culturale, economico e commerciale di primo piano, con un’attenzione particolare rivolta alle produzioni dell’artigianato mobiliero. Fin dagli anni Sessanta e Settanta la provincia briantea si configura come il “Primo Centro Italiano del Mobile” e ha visto operare imprese del territorio che, nel corso dei decenni, hanno realizzato prototipi di importanti architetti e designer: un’eredità manifatturiera che è anche un’identità territoriale, da sempre incentrata sul “saper fare”.

Il progetto prevede che i dieci designer e studi coinvolti si rappresentino attraverso due proposte: la prima ritenuta significativa del proprio percorso progettuale, la seconda riferita a un “mobile che non c’è” prototipato per l’occasione – o descritto attraverso disegni, rendering, fotografie o video – che, in un’ottica di ricerca, risponda alla particolare attualità che stiamo vivendo e alle profonde trasformazioni degli habitat domestici degli ultimi anni. I progettisti – differenti per generazione, formazione, modalità metodologiche e realizzative – operano singolarmente o a quattro mani. Una giuria di spicco selezionerà i due progetti vincitori. Ne fanno parte Michele Cuomo, architetto e designer, premiato alla I edizione dell’ADI Compasso d’Oro International Award dedicato al tema “Design for Food and Nutrition” per il suo progetto di Food design Canna di Fucile; Raimonda Riccini, Professore ordinario all’Università Iuav di Venezia, Vicepresidente dal 2020 del direttivo SID, Fondatrice e past president dell’Associazione italiana degli storici del design e direttrice della rivista “AIS/Design. Storia e ricerche”. Marco Sammicheli, curatore per il settore design, moda e artigianato della Triennale Milano e direttore del Museo del Design Italiano. I due vincitori, uno per ciascuna categoria, si aggiudicheranno un premio di 4.000 euro ciascuno. Il mobile storico e i progetti del “mobile che non c’è” saranno acquisiti dal MAC, andando così ad ampliare la collezione del Museo.

Il 30 aprile 2022 in occasione della premiazione sarà inaugurata la mostra che presenterà fino al 24 luglio 2022 i venti prodotti e progetti selezionati per l’VIII Premio Lissone Design. Lo Studio Bartoli Design, oggi dei fratelli Paolo e Anna, come pezzo storico ha selezionato la poltroncina 1085 edition (Kristalia, 2015/2016), che ha rappresentato, oltre che una sfida coinvolgente per tutto lo studio, anche un ottimo esempio di collaborazione tra industria ed eccellenze artigiane a cavallo tra Brianza e Friuli. Il prototipo Totem delle meraviglie, dalla iconica forma cilindrica, si ispira alla palina di ormeggio delle gondole, decorata al suo interno da una grafica surreale firmata Jacopo Prina.