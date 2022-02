Mostra di Emanuele Magri a villa Cusani Tittoni Traversi

Dalla sinergia tra artista, gallerista, curatore e Villa Tittoni Traversi a Desio prende vita “IN_natural Observatory” di Emanuele Magri, una mostra ibrida, dove s’inscena la fervente creatività dell’artista, unita a un lessico fanciullesco e immaginifico, spaziando tra pittura, scultura, collage, installazione, performance, poesia visiva: universi eccentrici e carichi di stimoli, varco d’accesso alla forma più istintuale ed autentica dell’arte.

Quattro le sezioni tematiche create al secondo piano di Villa Tittoni, che ospita il Museo Scalvini (Milano, 1908-2003), inclusi ampi spazi aperti, un percorso espositivo concepito per valorizzare la Villa, la protagonista assoluta della mostra volta a materializzare un racconto, quello artistico di Magri, artista poliedrico, insofferente ai canoni estetici classici, con opere inedite, non scontate, dai colti riferimenti e storie che rimandano ad altre visioni e creazioni, proprio come i suoi -Innesti- che accompagneranno il visitatore dalla prima all’ultima sala.



concept & montaggio: Anna d’Ambrosio

testo critico: Jacqueline Ceresoli

comunicazione: Vittorio Schieroni



Villa Cusani Tittoni Traversi - Desio

19 febbraio _ 04 marzo 2022

opening 19 febbraio h. 17.30

Apertura: giovedì, venerdì, sabato e domenica



Per appuntamenti prenotare allo +393495134975