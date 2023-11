Omaggio alle icone nel Duomo di Monza

Icona: immagine come parola. Questo il titolo della mostra che verrà inaugurata oggi, sabato 4 novembre, alle 18.30 nella Sala del Granaio del Duomo di Monza. Una mostra molto interessante e carica di emozioni e di storia quella che vedrà l’esposizione delle opere dell’iconografa Antonella Formenti, un’artista molto noto e apprezzata nel panorama nazionale e internazionale.

“Antonella Rubini Formenti – come si legge sul sito Iconecristiane.it - è nata a Milano, dove vive con la famiglia. Diplomata al liceo artistico, dopo 25 anni di esperienze in campo medico, nel 2004 ha ripreso a dipingere dedicandosi, con importanti soddisfazioni, alla pittura botanica, arte dalle origini antiche. Nel 2006 ha partecipato per la prima volta ad un corso di iconografia tenuto da Giovanni Raffa e da quel momento l’interesse e la passione si sono rivolte esclusivamente verso questo mondo, in cui espressione artistica e spiritualità sono intimamente e indissolubilmente legate”. In questi anni l’artista ha tenuto corsi, conferenze, ha esposto le sue opere e alcune delle sue icone si trovano in alcune chiese di Milano.

La mostra rimarrà aperta fino all’11 novembre. L’artista sarà presente in Duomo tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. L’ingresso è libero.