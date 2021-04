Mostra "Le immagini della Fantasia", visite (per adesso) virtuali

L’edizione numero 38 della mostra “Le immagini della Fantasia” diventa (almeno per ora) virtuale e dal 14 aprile al 18 maggio Monza ospiterà la mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia della Fondazione «Zavřel» di Sàrmede (TV), organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano di Monza in collaborazione con i Musei Civici.

“È questo il ventiquattresimo anno che la mostra arriva in città, nonostante le limitazioni imposte dal Covid - ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione, Sistema Bibliotecario Pier Franco Maffé. L’esercizio della fantasia è determinante per lo sviluppo dei più piccoli. Per questo siamo convinti che, proprio nell’anno della pandemia che ha chiuso in casa i nostri bambini, questa mostra sia una boccata d’ossigeno, una ventata d’aria fresca. Perché le immagini e i libri esposti vivono attraverso il dialogo continuo con chi li guarda, diventando “mezzi di trasporto”. Cioè consente ai bambini non solo di viaggiare, appunto con la fantasia, nel tempo e nello spazio, ma di riappropriarsi del loro mondo”.

La mostra ai Musei Civici

Le sale dei Musei Civici (Via Regina Teodolinda, 4) ospiteranno tre delle sei sezioni de «Le immagini della Fantasia». La prima, «Panorama: paesaggi inaspettati. Illustratori dal mondo», comprende le opere di quindici artisti provenienti da diversi Paesi: Juliette Binet, Andrea Calisi, Jesús Cisneros, Gerda Dendooven, Riccardo Guasco, Olaf Hajek, Mansooreh Hosseini, Tanya Ivankova, Daiva Kairevičiūté, Oleg Mikhailov, Eva Montanari, Leonor Pérez Bustos, Eva Sánchez Gómez, Cristóbal Schmal e Paloma Valdivia. Olga Dugina e Andrej Dugin sono i protagonisti della sezione «ospiti d’onore».

Olga Dugina e Andrej Dugin, originari di Mosca, appartengono alla tradizione dell’alta scuola dell’illustrazione e «la loro produzione sorprende per la bellezza delle cose ordinarie e per il fascino delle forme naturali, scrive nel catalogo il curatore della mostra Gabriel Pacheco. Immagini da contemplare e da ponderare: illustrazioni meravigliose e sensibili, vissute come atti di un dialogo senza tempo, studi dell’intrinseco, impulsi essenziali dell’essere vestiti di teatro, personaggi di una partita a scacchi in attesa di rivelarsi. Ma le loro illustrazioni sono anche emozioni, avvolte da linee e da colori, trasformate dall’immediatezza di un’azione: un oggetto, una scena, delle luci e delle ombre». Olga Dugina e Andrej Dugin hanno collaborato come concept artist alla produzione di «Harry Potter e il prigioniero di Azkaban», film per cui hanno realizzato numerosi disegni tra il 2002 e il 2003. L’ultima delle tre sezioni esposte a Monza, «Il mondo di Štěpán Zavřel. In cammino con Dio», è un omaggio a Štěpán Zavřel, che ha il merito di aver ridato dignità all’illustrazione per l’infanzia, innalzandola ad arte. In mostra in questa sezione alcune tavole realizzate da Zavřel per illustrare una Bibbia pensata per i più piccoli che intreccia storie, valori e insegnamenti.

Le altre tre sezioni saranno allestite a Palazzo «Ghirlanda Silva» di Brugherio (dal 15 aprile al 5 maggio) e al Centro Civico «Terragni» di Lentate sul Seveso (dal 7 al 18 maggio) con «Pedagogia e immaginazione: selve domestiche», «Tema: Buscare nel bosco» e «Scuola internazionale d’illustrazione: omaggio a Gianni Rodari».

“Le immagini della fantasia sono un segnale di speranza e di ripartenza per il settore della cultura che continua ad essere uno tra i più colpiti dalle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo. Pur in un momento difficile in cui la nostra città insieme all'intero Paese sta combattendo la battaglia contro il virus, abbiamo voluto raccogliere la sfida di organizzare la mostra, con molti eventi e laboratori online e in streaming. Un programma molto ricco che dimostra ancora una volta la nostra determinazione: nonostante tutte le difficoltà del momento, lavoriamo costantemente per trovare soluzioni nuove da proporre ai cittadini in un'offerta culturale sempre variegata e di alta qualità”.

L’inaugurazione virtuale

La mostra sarà inaugurata mercoledì 14 aprile alle ore 18 con una video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook «Le Immagini della Fantasia a Monza», sul canale YouTube del Sistema Bibliotecario Urbano e sui siti web istituzionali. Per tutto il mese di aprile, come previsto dal DPCM n. 44, la mostra non potrà essere visitata in presenza. Dopo il 30 aprile, se il Governo consentirà la riapertura dei luoghi della cultura, i Musei Civici apriranno le porte ai visitatori.

Nel frattempo, però, sono previsti numerosi laboratori per bambini e adulti, conferenze, visite virtuali.