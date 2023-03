Mostra "Le immagini della fantasia"

Orario non disponibile

Torna a Brugherio “Le immagini della fantasia”, le magiche illustrazioni da Sarmede, tra sogni, ricordi e poesie, arrivata quest'anno alla sua 40a edizione.

Dall'11 marzo al 2 aprile a Palazzo Ghirlanda-Silva arriva come ogni anno una parte della mostra, le sezioni “Sogni, ricordi e altre poesie”, “Giocattoli poetici”, la tradizionale esposizione degli allievi della Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede e alcune opere dello stesso Zav?el per omaggiarne la memoria, insieme ad n un ricco calendario di incontri e laboratori per tutte le età.

L’inaugurazione è in programma sabato 11 marzo, alle ore 16, una ghiotta occasione per le famiglie di vivere un momento di bellezza, di cui tutti, adulti e bambini, abbiamo grande bisogno.

Le altre sedi della mostra sono Monza e Lentate sul Seveso.

Oltre al taglio del nastro si potranno ascoltare le letture dei Sopravoce e partecipare ai laboratori creativi condotti dall’illustratrice Laura Costanzi.

Non è necessario prenotare.

La mostra resterà aperta fino al 2 aprile, con ingresso libero.