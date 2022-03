La Villa Reale fatta di Lego e non solo: mostra a Giussano

Ci sarà la Villa Reale di Monza realizzata con 60mila mattoncini di Lego e poi la stazione di Como, aerei, navicelle e la torre di Carugo. Un piccolo universo fatto di Lego.

In Brianza arriva la mostra dedicata ai mattoncini colorati. Appuntamento sabato 26 e domenica 27 marzo a Villa Sartirana dove è in programma una esposizione di costruzioni e diorami realizzati con i celebri mattoncini LEGO®. La mostra è organizzata da Giussanoincentro e Pro Loco Giussano in collaborazione con l’associazione ItLUG (Italian LEGO User Group) e patrocinata dal comune di Giussano.



Gli spettatori potranno ammirare opere appartenenti al mondo LEGO. Infatti, tra le Moc (My Own Creation) saranno presenti: la stazione di Como Lago, la chiesa e la torre di Carugo, un menu realizzato con i mattoncini, aerei e navicelle spaziali e tante altre opere. Uno specifico spazio sarà dedicato alla riproduzione della Villa Reale di Monza, con quasi 60.000 mattoncini impiegati, per un tempo di realizzazione complessivo di quasi quattro anni.



La mostra sarà visitabile secondo i seguenti orari di apertura:

- Sabato 26 Marzo, 14:00 - 18:00;

- Domenica 27 Marzo - 10:00 - 18:00.



Per accedere alla mostra dovranno essere rispettate tutte le misure di contenimento dell’epidemia Covid-19 in vigore. L'ingresso è libero.

(In foto foto la riproduzione della Villa Reale da Facebook/The Bricks Box)