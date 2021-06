Mostra Secret Garden

Dieci artisti indagano il tema green in opere di pittura, fotografia e scultura in cui il colore verde si fa interprete dell'urgenza ambientale e del bisogno di ristabilire un corretto rapporto uomo-natura. Così se Massimo Barlettani, Giovanni Lombardini, Susanne Paetsch danno vita ad un giardino onirico in opere di pittura e fotografia, Ilaria Franza e Isa Locatelli non esplorano luoghi naturali ma piuttosto paesaggi interiori con un linguaggio aniconico. Mauro Capelli e Linda Pellegrini ricorrono ad una particolare tecnica che impiega garze di tessuto e colori acrilici in composizioni cromatiche dominate dal colore verde. Vera Pravda si fa portavoce di un' ideale identificazione uomo-natura e di un messaggio ecologico e salvifico utilizzando particolari vernici anti-smog in grado di depurare l'aria. Maurizio Ceccarelli presenta una testa di uomo su cui i supereroi dei fumetti scendendo in campo a salvare il mondo. Infine Simona Ripamonti presenta sculture raffiguranti due farfalle, simbolo di metamorfosi, eleganza e leggerezza ma anche di fragilità, a ricordarci il precario stato di salute del pianeta.

