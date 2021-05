Biennale d'arte in Villa Tittoni, omaggio al maestro Scalvini

Villa Tittoni ospita la prima biennale d'arte in omaggio al Maestro Scalvini. L'esposizione è allestita all'interno delle sale della dimora storica di via Lampugnani a Desio e sarà visibile dal 9 al 16 maggio. L'ingresso è libero nel rispetto della normativa per il contrasto della diffusione del covid-19 e del distanziamento interpersonale.

Questi gli orari dela mostra: mercoledì, giovedì, venerdì e domenica ore 10.30 - 12.30 / 15.30 - 18.00, lunedì e martedì su appuntamento, chiamando il numero 3495134975.