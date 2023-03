La immagini della fantasia in Villa Reale

aperta dal lunedì al venerdì solo su prenotazione per gruppi organizzati. Il sabato, la domenica e i giorni festivi la Mostra sarà aperta dalle 10.30 alle 18.30 per l’utenza libera.

Torna a Monza dall’11 marzo al 16 aprile la mostra "Le Immagini della Fantasia" della Fondazione Zavrel di Sàrmede (TV): la 40ma edizione della rassegna internazionale di illustrazione per l'infanzia, organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano di Monza, è ospitata per la prima volta presso il Belvedere della Villa Reale, grazie alla collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Sono tre le principali sezioni dell’esposizione:

Panorama: La sostanza poetica

La sezione Panorama riunisce il lavoro di quindici artisti scelti come testimoni poetici dell’illustrazione e presenti con opere provenienti da progetti editi e inediti. Come un grande palcoscenico mette in scena molteplici mondi visivi nati dalle voci dei poeti, dai sogni e dai ricordi dell’infanzia, da esperienze straordinarie di fiabe antiche e moderne.

Ospite d'onore: Joanna Concejo

L’artista Joanna Concejo è presentata dal curatore Gabriel Pacheco attraverso una selezione di opere e libri con l’obiettivo di illustrare la poetica estetica. “È qui riunita una selezione di opere e libri che propone l’estetica di un’artista di riferimento dell’illustrazione contemporanea. Una mostra omaggio che ci permette di indagare pensiero, estetica, tecnica, attraverso le sue riflessioni. Percorrere questa serie di lavori è dialogare con la sua idea di libro e d’illustrazione ed è anche intuire qual è la sostanza sensibile con cui l’artista crea” (dal testo in catalogo di Gabriel Pacheco “Papier collé. Il mondo sovrapposto”).

Sezione speciale: Storie d’amicizia e d’arte

La sezione speciale è un breve suggestivo ricordo attraverso la presenza artistica di alcuni illustratori legati a Sarmede: Jindra ?apek (?eské Bud?jovice, Repubblica Ceca 1953), Emanuele Luzzati (Genova, 1921 – 2007), David McKee (Tavistok, Regno Unito, 1935 – Francia, 2022), Kv?ta Pacovská (Praga, 1928), Józef Wilko? (Polonia, 1930), Št?pán Zav?el (Praga, 1932 – Rugolo di Sarmede, 1999).

La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì solo su prenotazione per gruppi organizzati. Il sabato, la domenica e i giorni festivi la mostra sarà aperta dalle 10.30 alle 18.30 per l’utenza libera.