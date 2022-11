"Keith Haring in mostra - Radiant Vision" alla Reggia di Monza

Dopo il successo del tour americano, "Keith Haring - Radiant Vision" approda nell'Orangerie della Reggia di Monza.

Fino al 29 gennaio 2023 è possibile ammirare oltre 100 opere del più celebre artista pop degli anni ’80, provenienti da una collezione privata. Litografie, serigrafie, disegni su carta e manifesti illustrano l’intero arco della breve ma prolifica carriera di Haring, mettendo al centro diversi aspetti della sua produzione: i disegni in metropolitana, la street art, i lavori commerciali, le mostre nelle più famose gallerie newyorchesi.

Sostenitore della de-escalation nucleare, dei diritti civili, del benessere dei bambini e della consapevolezza dell’AIDS, Haring ha trascorso la sua carriera realizzando poster, opere d’arte pubblica e commissioni di beneficenza a sostegno di queste cause. Visitando la mostra Keith Haring - Monza, si riconosceranno immediatamente gli iconici “Radiant Baby”, che hanno permeato la cultura americana negli anni ’80 e sono diventati simboli emblematici dell’epoca. E si vedrà il modo in cui Haring ha combattuto per il cambiamento usando l’arte come piattaforma per il suo attivismo.

La mostra monzese è un tributo all’artista, alla sua dedizione per la giustizia sociale e al suo lavoro al fianco dei giovani di tutto il mondo.

Grazie al voucher di ShopToday, il biglietto d'ingresso costa 10 anziché 14 euro.