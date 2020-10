LetterArte 2020: mostre e incontri in Galleria civica

Le associazioni artistiche monzesi non si fermano e sono protagoniste della quindicesima edizione di “LetterArte”, la rassegna di mostre e di appuntamenti organizzati dal Comune in Galleria civica.

Una vetrina per i sodalizi monzesi che promuovono l’arte: a turno ogni settimana saranno protagonisti di una mostra in Galleria civica. Tema di questa edizione “L’Italia si riaccende” , “Un segnale di speranza e di fiducia verso il futuro perché è possibile ripartire anche con l’arte e la partecipazione dell’intera comunità alla vita culturale della città”, come ha ricordato l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo.

Ecco il calendario di tutte le esposizioni: dal 29 ottobre al 5 novembre Arte&Arte, Circolo Arti Figurative e Famiglia Acquarellisti Monzesi; dal 7 novembre al 14 novembre l’associazione Paolo Borsa e il Circolo fotografico monzese; dal 18 novembre al 25 novembre l’associazione scuola di pittura Alessandro Conti e il Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza. La presentazione ufficiale il 29 ottobre alle 17.30.

In programma anche tre incontri di approfondimento: l’1 novembre alle 16.30 “La linea nell’arte” con Giuseppe D’Addario e Maria Porrini; il 10 novembre alle 21 “Le pandemie: storia della rappresentazione artistica, dall’iconografia all’arte digitale” con Alessandra Galbusera; e il 22 novembre doppio appuntamento alle 15.30 con “Giochiamo con i colori” con l’Associazione Scuola di Pittura Alessandro Conti e alle 17 la tavola rotonda “I colori e i sogni” a cura del Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza.

Infine per il secondo anno una giuria di esperti selezionerà i migliori artisti di ogni associazione che avranno la possibilità di esporre in una mostra collettiva nel 2021.

La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero ma contingentato.