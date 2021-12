Mostra Architetture Contemporanee al Belvedere della Reggia

Orario non disponibile

Dal 20/12/2021 al 16/01/2022

Le architetture contemporanee d’autore nella città di Monza sono oggetto di una mostra al Belvedere di Villa Reale con fotografie di Marzio Franco, a cura di Alessandra Coppa, promossa dall’Ordine degli Architetti PPC di Monza e della Brianza. L'esposizione - inclusa nel percorso di visita presso il terzo piano Belvedere - sarà presente fino al 16 gennaio 2022.

“Siamo felici di continuare la collaborazione con il Comune di Monza sul progetto ‘Architetture Moderno Monza’ ? spiega Michela Alessandra Locati Presidente dell’Ordine degli Architetti ? dopo la collocazione delle targhe sugli edifici più significativi, che ne raccontano i dati salienti, abbiamo ora l’occasione di mostrarne la forza e la contraddizione che emergono in molte delle fotografie di Marzio Franco che, con grande professionalità, ne ha messo in luce i caratteri stilistici. Il progetto non si ferma qui. Con l’aiuto dell’associazione ‘Amici dei Musei’, vedremo di sviluppare degli itinerari tematici che siano di supporto alla valorizzazione del nostro territorio”.