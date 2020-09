Tutte le note della musica: mostra fotografica in Galleria civica

Fotografia d’autore in mostra alla Galleria civica di Monza. Dal 3 al 25 ottobre lo spazio espositivo di via Camperio ospiterà la mostra “Tutte le note della musica”, un connubio artistico tra gli autori dell’Accademia Teatro alla Scala e l’Associazione fotografi italiani di jazz.

L’iniziativa – inserita nella quindicesima edizione del Photofestival, rassegna di fotografia d’autore in corso nella Città Metropolitana Milanese e in diverse località della Lombardia - è un’occasione per promuovere attraverso gli scatti le similitudine tra la musica cosiddetta colta e il jazz.

I visitatori potranno ammirare una settantina di scatti, scelti dai curatori della mostra Roberto Mutti e Pino Ninfa, e stati realizzati dai fotografi dell’Associazione Italiana Fotografi Jazz e dagli allievi del Corso di Fotografia e video di scena dell’Accademia Teatro alla Scala.

I fotografi hanno immortalato i musicisti durante i concenti, ma anche dietro le quinte prima dell’esibizione sempre accompagnati dal loro inseparabile strumento. Musicisti che regalano emozioni non solo in teatri e in auditorium, ma anche in palazzi e in giardini.

Per l’evento monzese sono state scelte le fotografie di Giulia Sandersen, Anna Sincini, Anna La Naia, Angelica Concari, Mario Wurzburger, Silvia Amoroso, Ilaria Elena Borin, Davide Fontana, Cristina Pergolini, Matilde Capelli, Matteo Pantalone, Virginia Giurovich, Tatiana Mazzola, Francesco Mazzola, Martina Trotta, Giuseppe Arcamone, Antonio Baiano, Pietro Bandini, Michele Bordoni, Gabriele Calamelli, Riccardo Crimi, Giuseppe Cardoni, Luca D’Agostino, Caterina Di Pierri, Alessandra Freguja, Sanzio Fusconi, Fabio Gamba, Umberto Germinale, Gabriele Lugli, Roberto Manzi, Carlo Mogavero, Pino Ninfa, Matteo Pantalone, Stefano Parisi, Pino Passerelli, Andrea Rotili, Luciano Rossetti, Domenico Santonocito, Domenico Scali, Paolo Soriani.

La mostra sarà inaugurata il 3 ottobre alle 18. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Ingresso libero.