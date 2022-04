Prorogata la mostra di Ligabue in Villa Reale

I capolavori di Ligabue in mostra fino all'8 maggio. La mostra dedicata al grande artista e allestita in Villa Reale rimarrà visitabile fino all'8 maggio visto il grande richiamo di visitatori.

L’antologica, curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965.Novanta opere, tra dipinti, sculture, disegni e incisioni ripercorrono la vicenda umana e creativa di uno degli autori più geniali e originali del Novecento italiano, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività.

"Antonio Ligabue ha vinto ancora una volta - afferma Fabio Sanvito, amministratore delegato di ViDi -. E noi, con lui. Quella di organizzare una mostra, non appena l’emergenza pandemica si era affievolita è stata una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo, sia per la qualità delle opere di uno degli artisti più geniali e originali del Novecento italiano, sia per il prestigio del luogo che le avrebbero accolte. E avevamo ragione. Ma tutto non si sarebbe potuto realizzare senza la serietà del progetto del curatore Sandro Parmiggiani e senza i partner che lo hanno sostenuto, in primo luogo il comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza”.

L’esposizione si snoda attraverso i due poli principali lungo i quali si è sviluppato il suo percorso artistico: gli animali, selvaggi e domestici, e i ritratti di sé, senza dimenticare altri soggetti come le scene di vita agreste o i paesaggi padani, nei quali irrompono, come un flusso di coscienza, le raffigurazioni dei castelli, delle chiese, delle guglie e delle case con le bandiere al vento sui tetti ripidi della natia Svizzera, dov’era nato e dove aveva vissuto fino all’espulsione nel 1919 – la memoria della patria perduta. Una mostra family friendly, con un percorso creato ad hoc per i bambini, un kit didattico in omaggio da ritirare in biglietteria appositamente studiato per la visita dei più piccoli. Un’opera ad “altezza bambino” attenderà i giovani visitatori per un’esperienza immersiva a loro dedicata.

I biglietti costano: intero 12 euro; ridotto 10 euro (ragazzi dai 13 anni ai 18 anni, over 65, possessori del biglietto dei Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati);; 5 euro bambini. La mostra è aperta il mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; venerdì sabato e domenica dalle 10 alle 20. La mostra si svolge nel pieno rispetto delle misure anti covid.