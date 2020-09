Notte al Museo alla scoperta delle opere della collezione civica

Luci soffuse, penombra e una voce che incanta illustrando le opere esposte nella pinacoteca cittadina. Un evento da non perdere quello in programma ai Musei Civici di Monza e inserito nella rassegna “Ville Aperte”: l’1 ottobre alle 21 "Notte al Museo", apertura straordinaria del complesso di via Teodolinda dalle 20 alle 23.



La visita guidata serale durerà circa un’ora e vedrà i partecipanti scoprire e ammirare le opere presenti attraverso una luce diversa. Una bella occasione per visitare la collezione artistica conservata nei Musei civici: 140 pezzi delle civiche raccolte d’arte, raggruppate in 13 sezioni e che ripercorrono la storia artistica della città dall’antichità romana fino ai giorni nostri.



Biglietto 6 euro (comprensivo di visita guidata e di ingresso al museo). Prenotazione obbligatoria telefonando allo 039.2307126 o inviando un’email a info@museicivicimonza.it.