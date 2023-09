Auto storiche, super car in piazza e gare: a Monza il motor week

La settimana dei motori arriva anche a Monza con l'Italian Motor Week: in collaborazione con l’Associazione Città dei Motori sono in programma in città numerosi eventi che svolgeranno dal 13 al 17 settembre promossi dal comune di Monza, dall’Autodromo Nazionale di Monza, dall’Unione Confcommercio Monza e da 777 Motors.

Il programma

Si terrà mercoledì 13 settembre l’incontro che darà ufficialmente il via agli eventi della settimana: alle ore 14:30 al Teatro Binario 7 si svolgerà infatti il convegno Monza e i motori: uno sguardo verso il futuro, dedicato al mondo dei motori e del turismo motoristico in tutte le sue sfaccettature, coinvolgendo le associazioni di categoria e gli stakeholder della città, e moderato dal giornalista sportivo Umberto Zapelloni. Tra il 14 e il 16 settembre compresi, sarà invece possibile ammirare da vicino il prototipo della 777 hypercar, esposta in Piazza San Paolo, proprio nel centro di Monza.

Il 16 settembre affianco all'esposizione sarà presente Confcommercio con la promozione dei corsi di meccatronica. Nel pomeriggio del 14 si terrà anche una parata riservata alle vetture del Campionato Italiano “TCR Italy”, campionato italiano riservato alle vetture turismo, con partenza dall’Autodromo Nazionale Monza attorno alle ore 17:30, arrivo e schieramento in Piazza Trento e Trieste attorno alle ore 18:00 e ripartenza verso il circuito alle ore 19:00. Le stesse vetture saranno protagoniste nel fine settimana dell’ACI Racing Weekend che, oltre al TCR Italy, vedrà sfidarsi nel Tempio della Velocità, i piloti del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, Formula Regional European Championship, Euro 4 Championship, Campionato Italiano Sport Prototipi e Porsche Carrera Cup Italia con ben 12 gare in programma. Dalle 10:30 alle 12 e dalle 16:30 alle 18 di sabato 16 settembre, invece, ci sarà la possibilità di provare una “crash test experience” tramite un’apposita installazione che verrà allestita in Piazza Roma: un’auto Smart incernierata ad una struttura metallica motorizzata sarà disponibile per chi vorrà sottoporsi ai test, indossando le cinture di sicurezza fino a restare a testa in giù dopo la simulazione di un ribaltamento.

Dal 13 al 17 settembre, poi, si terrà nello spazio espositivo del Binario 7 anche la mostra fotografica “Due come noi”, dedicata ai piloti Michele Alboreto e Fabrizio Pirovano. Il 15 settembre alle 11:30 presso la sede di Confcommercio Monza di via de Amicis 9 si terrà anche il convegno "777 hypercar born in Monza. Performance e nuove tecnologie: il 777 virtual coaching", in cui alla presenza del sindaco Paolo Pilotto e degli assessori al Marketing Territoriale e al Governo del Territorio Carlo Abbà e Marco Lamperti, interverranno Andrea Levy, Presidente 777 Motors, e Sergio Savaresi, Docente del Politecnico di Milano. Il ricordo e la storia.

La mattina di domenica 17 settembre si terrà il “Brambilla Day”, con partenza da Villa Reale e arrivo in Piazza Roma. In collaborazione con Monza Auto Moto Storiche, l’evento è volto a celebrare le gesta di Tino e Vittorio Brambilla, massimi esponenti del motorismo monzese; un raduno di 40 auto storiche sfilerà per l’occasione nel centro della città (tra cui due Ferrari, due Porsche, una Lamborghini e una Abarth). Nel pomeriggio, invece, in Piazza Carducci si svolgerà una simulazione dinamica d’incidente stradale, in cui si potrà assistere a ciò che può accadere quando un’auto lanciata ad una velocità di circa 30-40km/h urta un ciclomotore e come un manichino, posto sul ciclomotore, “caricato” dall’auto e scagliato sull’asfalto, mostri le conseguenze dirette dell’urto. La settimana sarà anche occasione per esaltare le tipicità locali in ambito culinario: dalle 11 di domenica 17 presso l’Arengario di Piazza Roma l’Associazione produttori luganega di Monza promuoverà le tradizioni storico-culturali gastronomiche della Brianza e i suoi prodotti tipici con un evento culinario e di showcooking. Gli obiettivi.

L'Italian Motor Week rappresenta un evento dalle tante sfaccettature che si propone di esaltare l'eccellenza motoristica, l'innovazione tecnologica, la sicurezza stradale ma anche le tradizioni gastronomiche della regione. Oltre a divertire e coinvolgere appassionati e curiosi, l'evento aspira a lasciare un'impronta duratura nella comunità, promuovendo la consapevolezza e contribuendo alla crescita e all'affermazione di Monza come un punto di riferimento nel panorama motoristico nazionale.