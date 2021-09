Visita ai Musei civici di Monza a 1 euro: ecco quando e come prenotare

Alla scoperta dei Musei civici di Monza con ingresso a 1 euro. Anche la pinacoteca cittadina aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2021. Sabato 25 settembre è prevista un’apertura straordinaria serale dalle 20 alle 23 al costo di 1 euro. E sempre la stessa sera, alle 21, visita guidata alla tariffa speciale di 1 euro.

Per accedere, naturalmente, è indispensabile esibire il green pass. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 039/2307126 oppure inviare email a info@museicivicimonza.it.

Ma gli appuntamenti ai Musei di via Teodolinda non finiscono: domenica 19 settembre, all’interno della rassegna Ville Aperte, alle 15.30 è in programma una visita guidata riservata ai bambini dai 6 agli 11 anni per scoprire, attraverso i quadri esposti, il paesaggio tra fantasia e realtà: si parte dalla selva oscura di Dante per arrivare al Parco di Monza. La visita si concluderà con un laboratorio in cui i piccoli visitatori potranno dipingere insieme il paesaggio dei loro sogni.

Il secondo appuntamento è per giovedì 23 settembre alle 21 con una Notte al museo, un’insolita visita guidata nella penombra delle sale per riscoprire il museo e le sue opere immersi in un’atmosfera unica e suggestiva. Si replicherà giovedì 30 settembre sempre alle 21.

Infine il 26 settembre alle 15.30 i visitatori andranno a caccia di Frammenti di Medioevo per scoprire la Monza medievale partendo dai reperti esposti nel Museo e dalle opere che offrono scorci di una città ormai scomparsa, per muoversi poi nelle strade e tra i monumenti medievali del centro storico.