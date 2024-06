Domenica al museo, ingresso gratuito ai Musei Civici

Domenica 7 luglio ingresso gratuito ai Musei Civici – Casa degli Umiliati di Monza. E' l'iniziativa "Domenica al Museo" che coinvolge anche la città con l'ngresso gratuito al museo per la prima domenica del mese.

Di seguito il programma con tutti gli appuntamenti dell'estate e del mese di luglio ai Musei Civici.

DA MERCOLEDI’ 10 LUGLIO FINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE 2024

Musei Civici – Casa degli Umiliati

Tesori svelati

" La grazia elegante di Ugo Zovetti e le carte decorate viennesi”

In occasione della Art Nouveau Week 2024, l’evento europeo che ripercorre le strade del Liberty, i Musei Civici dedicano la mini-mostra a uno dei protagonisti del movimento, Ugo Zovetti, e agli anni della sua formazione a Vienna sullo sfondo della Secessione.

La mini-mostra è visitabile nei giorni e orari di apertura del museo.

Ingresso incluso nel biglietto del museo.

______________________________ ______________________________ _______________

GIOVEDI’ 4 LUGLIO 2024 - ORE 20.30

Musei Civici – Casa degli Umiliati

Museo@Family

“I colori del buio” (Family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni)

Dipingere la notte non è affatto facile: cosa si vede e cosa no? Come cambiano i colori dopo il tramontar del sole? Nella visita al museo osserveremo le strategie usate dai pittori per "mostrare al buio" e osserveremo, come dei veri artisti, le palette di colori con le quali è possibile creare l'effetto notte, scoprendo così che si fa presto a dire buio! Infine, ci cimenteremo con un laboratorio nella realizzazione di un suggestivo paesaggio al crepuscolo.

Costo: tariffa € 4 a persona | gratuità per persona disabile e per 1 accompagnatore.

I bambini devono essere accompagnati da almeno 1 adulto.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it

SABATO 6 LUGLIO 2024 – ORE 15.30

Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati

Speciale mostra “800 lombardo”

“I maestri dell’Ottocento” (visita guidata alla mostra)

Visita guidata alla sezione della mostra “800 LOMBARDO. Ribellione e conformismo, da Hayez a Previati” allestita presso il museo: un percorso affascinante tra le opere in esposizione temporanea e le sale del museo, alla scoperta dei capolavori di Hayez, Inganni, Mosè Bianchi, Pompeo Mariani, Eugenio Spreafico e gli altri protagonisti di una felice stagione artistica.

Costo: € 6 a persona | € 4 persona disabile | gratuità per 1 accompagnatore | gratuito possessori Musei Civici Monza Card e Abbonamento Musei.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it

DOMENICA 7 LUGLIO 2024

Musei Civici – Casa degli Umiliati

#domenicaalmuseo

Ingresso gratuito al museo per la prima domenica del mese

ART NOUVEAU WEEK

GIOVEDI’ 11 LUGLIO 2024 – ORE 21.00

Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati

FuoriMuseo

“Lo Stile Margherita dal museo alla città” (Visita guidata dal museo alla città)

In occasione della Art Nouveau Week 2024, l’evento europeo che ripercorre le strade del Liberty, scopriamo i protagonisti di uno stile floreale tutto monzese, partendo dalle opere esposte in museo e muovendoci poi tra gli edifici del centro storico splendidamente decorati.

Costo: € 6 a persona | € 4 persona disabile | gratuità per 1 accompagnatore | gratuito possessori Musei Civici Monza Card e Abbonamento Musei.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it

DOMENICA 14 LUGLIO 2024 – ORE 10.30

Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati

FuoriMuseo

“Lo Stile Margherita dal museo alla città” (Visita guidata dal museo alla città)

In occasione della Art Nouveau Week 2024, l’evento europeo che ripercorre le strade del Liberty, scopriamo i protagonisti di uno stile floreale tutto monzese, partendo dalle opere esposte in museo e muovendoci poi tra gli edifici del centro storico splendidamente decorati.

Costo: € 6 a persona | € 4 persona disabile | gratuità per 1 accompagnatore | gratuito possessori Musei Civici Monza Card e Abbonamento Musei.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it

GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2024 - ORE 20.30

Musei Civici – Casa degli Umiliati

Museo@Family

“Giallo notturno” (Family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni)

I dipinti del museo ci raccontano tante storie, alcune affascinanti e incredibili, altre quotidiane; talvolta sono anche testimonianza di fatti misteriosi... Imparando a cogliere tutti gli indizi che l'artista ci ha lasciato, sarete in grado di ricostruire che cosa è accaduto? Spirito di osservazione, ma anche tanta fantasia, sono gli ingredienti che ci serviranno per risolvere un misterioso ma divertente "cluedo al Museo". E, al termine, andremo tutti in laboratorio per realizzare un'opera misteriosa!

Costo: tariffa € 4 a persona | gratuità per persona disabile e per 1 accompagnatore.

I bambini devono essere accompagnati da almeno 1 adulto.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it

GIOVEDI’ 25 LUGLIO 2024 - ORE 21.00

Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati

Speciale mostra “800 lombardo”

“I maestri dell’Ottocento” (visita guidata alla mostra)

Visita guidata alla sezione della mostra “800 LOMBARDO. Ribellione e conformismo, da Hayez a Previati” allestita presso il museo: un percorso affascinante tra le opere in esposizione temporanea e le sale del museo, alla scoperta dei capolavori di Hayez, Inganni, Mosè Bianchi, Pompeo Mariani, Eugenio Spreafico e gli altri protagonisti di una felice stagione artistica.

Costo: € 6 a persona | € 4 persona disabile | gratuità per 1 accompagnatore | gratuito possessori Musei Civici Monza Card e Abbonamento Musei.