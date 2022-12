Trenino, Minnie e Topolino e mercatini ad Agrate

Ad Agrate sabato 17 dicembre è in programma la festa di Natale. E domenica 18 si anima con iniziative natalizie anche Oreno.

Dalle 8 alle 19 sarà in vigore la zona Ztl. In programma mercatini con stand di hobbisti e prodotti tipici regionali, la Casa di Babbo Natale e l'ufficio postale. Intrattenimento per bambini con mascotte itineranti tra cui Minnie e Topolino e un trenino itinerante dalle 14,30 alle 18,30. In piazza S. Eusebio altri stand con proposte di confezioni natalizie con distribuzione di vin brulè a cura dell'Associazione Nazionale Alpini. Alle 21 all'oratorio Padre Clemente Vismara è in programma il concerto di Natale.