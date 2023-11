L'incanto del Natale nell'asinoteca: gli animali, laboratori e la casa di Babbo Natale

Orario non disponibile

Quando Dal 26/11/2023 al 23/12/2023 Orario non disponibile

La casa di Babbo Natale, gli asinelli e gli altri animali della fattoriae, un laboratorio per realizzare biscotti per le renne e poi la letterina da preparare e imbucare.

Un villaggio natalizio dentro una fattoria. Torna la magia del Natale all'asinoteca di Bellusco. A partire dal 26 novembre torna la Casa di Babbo Natale e i laboratori per i più piccoli.

"Immaginate di visitare il vero Villaggio di Babbo Natale" - annunciano gli organizzatori - "La fabbrica dei giocattoli, l’ufficio di Babbo Natale, la sua stanza con l’angolo lavanderia, la cucina, la stanza dei sogni, la stanza del tempo, la stanza dei presepi, la cameretta degli Elfi, la palestra di Babbo Natale e l’ufficio postale. Nel nostro angolo magico custodiamo solo oggetti provenienti dal passato raccolti negli anni con amore e passione. Le stanze sono fatte con pareti di fieno e a terra foglie secche e paglia per amplificare i nostri sensi. E poi c’è l’incontro con Babbo Natale che parla con i suoi ospiti grandi e piccini e ne conosce ogni segreto".

All'asinoteca vengono organizzati laboratori per bambini in abbinamento alla visita alla fattoria e al villaggio natalizio. L'asinoteca in versione natalizia resterà aperta fino al 23 dicembre. E' obbligatoria la prenotazione: costo 15 euro a bambino e 5 euro adulti.