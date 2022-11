Pista di pattinaggio e villaggio di Natale a Concorezzo

E' tempo di Natale anche a Concorezzo. In centro è stato allestito il villaggio natalizio e una pista di pattinaggio per il divertimento di grandi e piccini.

Pista di pattinaggio

Giovedì 8 dicembre verrà inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza della Pace. Orari: da giovedì 8 dicembre a domenica 8 gennaio. Festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 19.00 – feriali dalle 14.00 alle 19.00 Costi: Euro 6 per i residenti Euro 7 per i non residenti pattini a noleggio inclusi. I residenti con meno di 18 anni possono pattinare gratis 1 ora al giorno tutti i giorni.

Villaggio di Babbo Natale

Sabato 10 dicembre dalle ore 11 alle 17 l’area di via Cavezzali si trasformerà in un vero e proprio “Villaggio di Babbo Natale” con gonfiabili e animazione per i più piccoli. In programma anche laboratori natalizi dedicati in particolare al cioccolato.Sabato 10 dicembre la Biblioteca ha organizzato un pomeriggio di letture tutto dedicato ai più piccoli all'insegna delle storie a cura di Sandy Chiussi. L’appuntamento in Biblioteca è dalle ore 15.30 alle 16.15 con le letture natalizie per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. A seguire, dalle 17 alle 18.30, si terrà una lettura e laboratori per la fascia 6-10 anni. L’iniziativa è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione. (Info e iscrizioni: 03962800203 - biblioteca.concorezzo@cubinrete.it).

Il concerto di Natale

Venerdì 16 dicembre alle ore 21 al cineteatro San Luigi è in programma il grande concerto di Natale con la Chorus Band, orchestra vocale a cappella. Una serata sorprendente e di grande impatto nel corso della quale le più famose canzoni natalizie verranno ricreate con la sola magia della voce. L’ingresso è gratuito.

“Abbiamo programmato una serie di iniziative che faranno vivere una bella atmosfera natalizia alla nostra città- hanno spiegato il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. In particolare i bambini potranno divertirsi nel Villaggio di Babbo Natale in un clima di festa e di tradizione. Nello stesso pomeriggio abbiamo organizzato le letture e il laboratorio in Biblioteca così da regalare ai più piccoli un pomeriggio davvero indimenticabile all’insegna del Natale. Abbiamo inoltre programmato l’installazione della pista di pattinaggio. Un’iniziativa già sperimentata dalla nostra Amministrazione e che ha sempre raccolto un grande successo. Non dimentichiamo poi, che per le vie del centro sarà possibile fare shopping accompagnati dalle musiche di Natale in filodiffusione che il Comune ha previsto insieme alle luminarie. L’invito per tutti è, quindi, quello di vivere la magia del Natale a Concorezzo, tra eventi per bambini e shopping nei nostri negozi cittadini”.