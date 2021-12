Tutti gli eventi di Natale a Vimercate

Dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 concerti, spettacoli, mercatini e laboratori per Natale a Vimercate. Più di un mese di eventi che accompagneranno i cittadini durante le festività in un’atmosfera che vedrà la città “vestita a festa” con luminarie, strutture luminose 3D e alberi di Natale. Alla realizzazione del ricco programma di eventi ha collaborato la ConfCommercio di Vimercate, la Comunità Pastorale Beata Vergine del Rosario, le associazioni vimercatesi ed gli enti. Nel dettaglio il programma.

DICEMBRE

4 sabato

Biblioteca civica nell'ambito del World Kamishibai Day

LETTURE KAMISHIBAI CON LABORATORI CREATIVI

A cura di Lisa Villa (Artebambini) | Per bambini da 6 a 10 anni

Ore 10.30/12.30 > COS'HO IN TESTA? A volte ci svegliamo con tantissime cose in testa... e se invece che scacciarle provassimo a tirarle fuori con creatività?

Ore 16.30/18.30 > L'ARTE DELL'AMICIZIA. Un'amicizia intensa, una passione per l'arte e scoprire che si può essere amici anche senza amare gli stessi quadri

Sala ragazzi Biblioteca | Ingresso gratuito con prenotazione: 0396659288/281

4 sabato e 5 domenica

Compagnia Filodrammatica Orenese

CAMERA MATRIMONIALE

Commedia romantica riadattata da un soggetto di Jan de Hartog. 35 anni di matrimonio di Abbie e Michael, tra amori e tradimenti, sogni e disillusioni

4/12 ore 20.45 e 5/12 ore 16.15 | TeatrOreno, via Madonna 14

Ingresso 10 € int. - 5 € rid. under 12 | Info e prenotazioni: info@filodrammaticaoreno.org

Dal 4 dicembre al 6 gennaio

AVIS Comunale Vimercate in occasione del 75° Anniversario

VETRINE IN ROSSO

Un filo rosso che unisce! Alcuni negozi di Vimercate allestiranno le loro vetrine con qualcosa di rosso per il periodo natalizio | Info: info@avisvimercate.it

5 domenica

Comune di Vimercate e Ambulanti del mercato cittadino

MERCATINI ASPETTANDO IL NATALE

Ore 13-19.30 | Area Santuario Beata Vergine e Chiesa Santo Stefano

7 martedì

Biblioteca civica nell'ambito del World Kamishibai Day

KAMISHIBAI, LA VALIGIA DEI RACCONTI

Letture animate a cura di Lisa Villa (Artebambini). Un viaggio narrativo tra le più belle storie kamishibai | Per bambini da 4 anni | Ore 17 | Sala ragazzi Biblioteca | Ingresso gratuito con prenotazione: 0396659288/281

8 mercoledì

Associazione La Mongolfiera

TORNEO DI SCACCHI

Per bambini e ragazzi 8-14 anni | Ore 14.30 | Villa Volontieri, via Velasca 22

Info e iscrizioni: 3493893538 - www.lamongolfiera.mb.it

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

Circolo Culturale Orenese

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE DI ORENO

8/12 ore 17.30 | Piazza S. Michele | Animato da cori natalizi e benedizione di Don Eugenio

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

Pro loco Vimercate

IL PRESEPE DI VIMERCATE

Allestito in piazza Roma | 8/12 ore 18.45: benedizione di Don Mirko

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

ADDOBBIAMO L’ALBERO

Albero di Natale in piazza Roma decorato nell’ambito del progetto “TOTEM. Cantieri di inclusione sociale” per persone con disabilità a cura di Coop. Solaris e Centro Socio Educativo Vimercate

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

KNITTED CHRISTMAS TREE

In biblioteca un albero di Natale addobbato dai partecipanti al Knit-Cafè, lo spazio aperto a tutti ogni giovedì alle 17, in cui poter socializzare lavorando a maglia e all'uncinetto

10 venerdì

Ass. Claudio Colombo per l’oncologia e Libreria Il Gabbiano

CONCERTO POP’ N ROLL

Con il Coro Amici&Voci. Nell’ambito della presentazione della rassegna di teatro amatoriale Palco&Solidarietà e del 20° anniversario dell’associazione | Ore 21 | TeatrOreno, via Madonna 14 | Ingresso gratuito con prenotazione: 0396080807 e 3407333687 | Biglietti per la rassegna (1° appuntamento il 22/1/22) in vendita nelle serate e al Gabbiano | www.claudiocolomboonlus.it

11 sabato

Associazione ARCI APS Antonio Banfi

RACCONTANDO DI ALTRI NATALI DEL MONDO

Giochiamo e scambiamo giocattoli senza CO2. Piccola fiera del giocattolo con animazione di genitori e nonni che leggeranno storie dei loro tempi e dei loro Paesi e con momenti per sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale | Ingresso libero

Dalle ore 14.30 | Spazio Omicron, via Daniele Manin 14 | Info: info@lalocomotivaweb.it





11 sabato

Comune di Vimercate

WHITE PARADE

Spettacolo itinerante con artisti circensi in costumi luminosi

Ore 17 | Centro storico Vimercate | Partecipazione libera | Info: cultura@comune.vimercate.mb.it

11 sabato

AVOLVI Vimercate e ASST Brianza

LA MEMORIA. LA SPERANZA

Concerto pianistico di Andrea Chindamo accompagnato dal soprano Caterina Sala Evento per ringraziare operatori e volontari impegnati nella campagna vaccinale anti-Covid Ore 21 | Centro vaccinale ex-Esselunga, via Toti

12 domenica

Confcommercio Vimercate

ASPETTANDO IL PANETTONE SOTTOCASA

Stand di Maestri pasticceri con degustazioni e vendita a prezzo promozionale di panettoni artigianali e dolci del periodo. A contorno, degustazione e vendita di vini e carretto tipico per la distribuzione di cioccolata calda | Ore 10-19 | Piazza Roma | Info: 039667101

12 domenica

Circolo Culturale Orenese

SAGRA DI NATALE DI ORENO

Dalle ore 10: Mercatino di Natale | Ore 12: Esibizione coro | Dalle ore 12: Vendita Polenta Dalle ore 15: arrivo di Babbo Natale con il postale e con cori, fiabe e merenda | Intrattenimento musicale a cura di Radio Vimercate | Info: info@cco.re

12 domenica

Comune di Vimercate e Ambulanti del mercato cittadino

MERCATINI ASPETTANDO IL NATALE

Ore 13-19.30 | Area Santuario Beata Vergine e Chiesa Santo Stefano

12 domenica

Associazione La Mongolfiera

TORNEO DI BRIDGE

Torneo a coppie aperto a tutti | Ore 15.15 | Villa Volontieri, via Velasca 22

Info e iscrizioni: 3493893538 - www.lamongolfiera.mb.it

12 domenica

Associazione Improvincia

STORIE DI CARTA

Spettacolo di improvvisazione teatrale in cui i protagonisti saranno i libri | Per bambini dai 5 anni e loro famiglie | Ore 16 | Auditorium Biblioteca | Ingresso gratuito con prenotazione: improvincia@gmail.com | Info: www.improvincia.it

12 domenica

TeatrOreno | OGNI FAVOLA È UN GIOCO. Rassegna di teatro per bambini

PULCETTA DAL NASO ROSSO

Spettacolo teatrale per bambini 3-8 anni con la compagnia Kosmocomico Teatro

Il viaggio fantastico di un clown alla ricerca del suo naso rosso perduto

Ore 16.30 | TeatrOreno, via Madonna 14 | Ingresso 7 €

Prenotazioni: teatrorenobambini@gmail.com – 3664176852

16 giovedì

RIVEDIAMOCI CON IL CINEMA: SPECIALE CARTOONS

Serata cineforum con un film d’animazione | Ore 20.45 | Auditorium Biblioteca

Tutti i titoli della rassegna sono disponibili in Biblioteca oppure iscrivendosi al link: /https://form.gle/jjtzvmgGVHPwjUHx6 | Info: 0396659281

18 sabato

Pro Loco Vimercate, Piccolo Coro La Goccia e Associazione Sbaraglio

NATALE IN PIAZZA

Ore 15-18: Babbo Natale, accanto alla leggendaria slitta, dalla sua grande poltrona, regalerà caramelle ai bambini.

Ore 15.30: Il Natale dei Bambini. Spettacolo canoro, giocolieri, maghi e… con il Piccolo Coro la Goccia ed i “Clown di corsia” dell’Associazione VIP Brianza

Ore 16.30: Voci di Natale. L’associazione Sbaraglio augura buone feste con cantanti e chitarristi Stand informativi di Piccolo Coro La Goccia e Vip Brianza Doc Clown In Corsia

Piazza Roma | Partecipazione libera

18 sabato

Biblioteca civica | VOCI IN BIBLIOTECA. Letture e narrazioni per bimbi dai 5 anni AL LIMITAR DEL BOSCO

...per entrare in un luogo speciale dove solo la fantasia e il racconto ci possono portare. A cura di Francesca Corti (Albero Blu teatro)

Ore 16 | Auditorium Biblioteca | Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: 0396659288/281

18 sabato

Gruppo Musicale Amici&Voci

CONCERTO DI NATALE

Ore 21 | Santuario Beata Vergine del Rosario | Ingresso libero | Info: 3382440105

18 sabato

Civico Corpo Musicale di Vimercate

CONCERTO DI NATALE

Ore 21 | TeatrOreno | Ingresso libero su prenotazione: bit.ly/ConcertoNatale2021

19 domenica

Comune di Vimercate e Ambulanti del mercato cittadino

MERCATINI ASPETTANDO IL NATALE

Ore 13-19.30 | Area Santuario Beata Vergine e Chiesa Santo Stefano

19 domenica

STAND INFORMATIVO di Anteas Brianza OdV di Vimercate

Presentazione delle attività di volontariato e una sorpresa natalizia per i bambini

Ore 10-19 | Piazza Roma | Info: vimercate@anteaslombardia.org

19 domenica

Artebambini Lombardia

PANE, LIBRI E CANDITI

Passeggiata narrativa con il Kamishibai: storie itineranti nel parco alla luce di piccole lanterne | Per bambini di tutte le età | Ore 15.30 | Parco Gussi | Costo: 7 € bimbo+adulto; 10 € 1 adulto+2 bimbi o 2 adulti+1 bimbo | Info e prenotazioni: 3394164160 - artebambini.lombardia@gmail.com

19 domenica

MUST Museo del territorio nell’ambito dei WINTER LABOMUST

Quando fuori fa freddo, vieni al museo per giocare con l’arte!

AFFIORANO MAGICI AUGURI

Sperimentiamo una tecnica un po’ magica, quella dell'affioro su cartoncino, per realizzare bellissime e originali cartoline augurali | Laboratori creativi per bambini 6-10 anni (anche fratellini/sorelline 4-5 anni se autonomi, senza accompagnamento genitori) | Ore 16 (durata 90’) | MUST, via Vittorio Emanuele 53 | Costo: 7 € a bambino | Prenotazioni online: www.museomust.it

Info: 0396659488 - info@museomust.it | Prossimi appuntamenti: 29/12, 6/1, 9/1 e 23/1

19 domenica

Comune di Vimercate

CHRISTMAS PARADE

Una street band con 9 percussionisti in costumi natalizi animerà vie e piazze

Ore 17 | Centro storico Vimercate | Partecipazione libera | Info: cultura@comune.vimercate.mb.it

19 domenica

Associazione Amici di Ruginello APS

ADR CHRISTMAS EVENT

Animazioni, letture natalizie, piccolo coro dei ragazzi, punti ristoro, luci, decorazioni e snow party finale | Ore 17-19 | Ruginello | Info: amicidiruginello@gmail.com

19 domenica

Ass. Claudio Colombo per l’oncologia, in occasione del 20° anniversario

CONCERTO GOSPEL DI NATALE PER L'ONCOLOGIA

Con il Coro Incontrocanto. Diretto dal M° M. Mazza

Ore 21 | Santuario Beata Vergine del Rosario | Ingresso gratuito, uscita solidale

21 martedì

Hesperia. Lasciateci le ali

IL CANTO DI NATALE di Charles Dickens

Lettura recitata in costume. Direzione di Stefano Rovelli | Ore 21 | Auditorium Biblioteca Ingresso gratuito con prenotazione: hesperia.lasciatecileali@gmail.com

22 mercoledì

Banca del Tempo 25a Ora

IL NATALE NELL'ARTE

Conferenza d’arte con Donata Perini (storica dell'arte)

Ore 21 | Auditorium Biblioteca | Info e prenotazioni: 3661570909 - banca25ora@yahoo.it

23 giovedì

Biblioteca civica | VOCI IN BIBLIOTECA. Letture e narrazioni per bimbi dai 5 anni

FIABE D'INVERNO

Storie e canti per grandi e piccini a cura di Swewa Schneider e Francesca Cecala Ore 16 | Auditorium Biblioteca | Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: 0396659288/281

24 venerdì

PIVA DI NATALE

Con il Civico Corpo Musicale di Vimercate | Ore 16 | Centro storico Vimercate

28 martedì

Ass. Cult. ArteVOX Produzioni nell’ambito di La felicità delle piccole cose

LATTE CON VISTA

Laboratori artistici con Rossana Maggi per bimbi dai 4 anni (anche con adulti). Da vecchie scatole di latta a paesaggi suggestivi | Ore 10.30 (durata 90’) | La Corte dei Girasoli, via Fiume 4 Costo: 10 € | Info e prenotazioni: 3332962935 - info@artevoxteatro.it

29 mercoledì

MUST Museo del territorio nell’ambito dei WINTER LABOMUST

Quando fuori fa freddo, vieni al museo per giocare con l’arte!

DOLCI GHIRLANDE

Giochiamo con la tecnica della pittura a zucchero per realizzare forme colorate e brillanti da appendere o regalare | Laboratori creativi per bambini 6-10 anni (anche fratellini/sorelline 4-5 anni se autonomi, senza accompagnamento genitori) | Ore 16 (durata 90’) | MUST, via Vittorio Emanuele 53 | Costo: 7 € a bambino | Prenotazioni online: www.museomust.it

Info: 0396659488 - info@museomust.it | Prossimi appuntamenti: 6/1, 9/1 e 23/1

30 giovedì

Sloworking e delleAli Teatro

SMART COURTYARD. Capodanno in cortile

Ore 15: UN NATALE DA SALVARE. Lettura animata con musica dal vivo in cortile. Accesso libero e gratuito. Porta la tua sedia | Cortile coperto

A seguire (solo su prenotazione): ARTE D'ASPORTO. Laboratorio artistico per salutare l'anno vecchio a cura di Artebambini. Costo: 5 € (laboratorio + merenda) | Sede Sloworking

Via Cavour 74 | Info e prenotazioni: 335347374 e 3408553422

30 giovedì

Gruppo Musicale Amici&Voci

CONCERTO DI NATALE

Ore 21 | Chiesa di San Michele, Oreno | Ingresso gratuito

GENNAIO 2022

Martedì 4 gennaio

Il Comune di Vimercate in occasione delle festività propone:

MONI OVADIA in “LAUDATO SI’”

Moni Ovadia legge e commenta l'enciclica di Papa Francesco. Accompagnato da Maurizio Dehò (violino) e Nadio Marenco (fisarmonica)

Ore 21 | Santuario Beata Vergine del Rosario | Ingresso gratuito con prenotazione online su www.comune.vimercate.mb.it (la data di attivazione delle prenotazioni sarà comunicata al più presto) Info: cultura@comune.vimercate.mb.it"

Dal 4 al 9 gennaio

Caritas Parrochiale con Libreria Il Gabbiano

LIBRI PER IL PANE

Mercatino di libri usati. Ricavato alla Caritas | Piazza Roma

5 gennaio

Ass. Cult. ArteVOX Produzioni nell’ambito di La felicità delle piccole cose

I BARATTOLI DELLA FELICITÀ

Laboratori artistici per rendere unici oggetti di uso quotidiano con Rossana Maggi. Per bambini dai 4 anni, anche con la partecipazione di adulti. Partendo da barattoli di vetro con la tecnica degli stampi di Munari, si creeranno meravigliosi involucri per caramelle speciali

Ore 10.30 (durata 90’) | Cohousing La Corte dei Girasoli, via Fiume 4

Costo: 10 € a partecipante | Info e prenotazioni: 3332962935 - info@artevoxteatro.it

6 gennaio

MUST Museo del territorio nell’ambito dei WINTER LABOMUST

Quando fuori fa freddo, vieni al museo per giocare con l’arte!

E’ ARRIVATA LA BEFANA

Mentre realizziamo calze decorate e scopette a piegatura con spago e cartoncini, ci facciamo cullare dalle storie leggendarie della Befana| Laboratori creativi per bambini 6-10 anni (anche fratellini/sorelline 4-5 anni se autonomi, senza accompagnamento genitori) | Ore 16 (durata 90’) | MUST, via Vittorio Emanuele 53 | Costo: 7 € a bambino | Prenotazioni online: www.museomust.it

Info: 0396659488 - info@museomust.it | Prossimi appuntamenti: 29/12, 6/1, 9/1 e 23/1 | Prossimi appuntamenti: 9/1 e 23/1

8 gennaio

Associazione Art-U

VIMERCATE NASCOSTA: tra cripte e cantine storiche

Una visita guidata alla scoperta di due luoghi sotterranei ricchi di storia e curiosità nel centro di Vimercate: la cripta della chiesa di Santo Stefano, con un grande presepe degli anni ‘20 e la cantina storica di Casa Corio che oggi ospita il ristorante Vico Mercati

Ore 15 (durata 1 ora) | Ritrovo in piazza Santo Stefano | Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@artuassociazione.org

8 gennaio

Biblioteca civica nell'ambito di Voci in biblioteca

Letture e narrazioni per i bambini dai 6 anni

IL MISTERO DEL TEMPO

...che scorre, si ferma e poi riprende... a cura di Leggere per Gioco

Ore 16 | Auditorium Biblioteca | Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: 0396659288/281

9 gennaio

MUST Museo del territorio nell’ambito dei WINTER LABOMUST

Quando fuori fa freddo, vieni al museo per giocare con l’arte!

CONTRASTI DI BIANCO

Laboratorio espressivo per la creazione di una piccola opera d'arte ispirata all’inverno e realizzata con la tecnica simil pochoir, per inaugurare l'anno nuovo | Laboratori creativi per bambini 6-10 anni (anche fratellini/sorelline 4-5 anni se autonomi, senza accompagnamento genitori) | Ore 16 (durata 90’) | MUST, via Vittorio Emanuele 53 | Costo: 7 € a bambino | Prenotazioni online: www.museomust.it | Info: 0396659488 - info@museomust.it

...E IN PIÙ:

MUST MUSEO DEL TERRITORIO

Orari: mer e gio 10-13; ven, sab e dom: 10-13 e 15-19; chiuso il 25-26/12 e 1/1; aperto il 31/12 ore 10-13 e il 6/1 ore 10-13 e 15-19 | Via Vit. Emanuele II 53 | Durante le festività disponibili laboratori e visite per bambini e adulti: raduna parenti e amici e prenota la tua attività! | www.museomust.it

MOSTRE IN CITTÀ

- fino al 21/12: VIMERCATE ANNI NOVANTA | Arci A. Banfi | Spazio Omicron, via Manin 14 - dall’1 al 31/12: TEMPO: MICHELE SALMI | Koinè | Giardino Biblioteca

- fino al 16/1: OLTRE LE QUINTE DELL’ESISTENZA di Giorgio Celiberti | Heart, via Manin 2 - fino al 12/2: PAGINE 2.0 | Biblioteca, Heart e Ponte43 | Biblioteca

- dall'11/12 all'8/1: 2022 ANNO NOVE | Centro socio educativo LA VITE | Biblioteca