Nel parco brianzolo arriva il cinema a pedali (gratis)

"C'è da pedalare". In Brianza l'estate del Parco Tittoni si anima anche con l'iniziativa del cinema a pedali. E l'arrivo del proiettore mobile a pedali sarà accompagnato da una carovana di biciclette organizzata con FIAB Desio e Lissone. Per serate che promuovo la cultura, il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità.

"Cinema Ambulante è il proiettore mobile a pedali, una macchina mossa dall’energia fisica dei partecipanti, che ha in sè tutte le strumentazioni per la creazione di uno spazio di proiezione cinematografica ed immaginifica, dalle attrezzature per la proiezione, fino alle strumentazioni per la produzione dell’energia elettrica necessaria al suo funzionamento" spiegano gli organizzatori. E' sostenibile perché utilizza solamente l’energia muscolare degli organizzatori per viaggiare per paesi e campagne portando su biciclette ed il triciclo a pedali tutte le attrezzature per le proiezioni cinematografiche. E perché l’energia necessaria al funzionamento delle attrezzature per le proiezioni cinematografiche è autoprodotta dagli organizzatori e dal contributo dei partecipanti alle proiezioni, attraverso dei “generatori” a pedali.

I film in programmazione

Bmovies è l’associazione che ha promosso dal 2007, il “Brianza film corto”. Un concorso per cortometraggi a cadenza biennale. Un concorso a premi internazionale sia a tema libero che a tema specifico a cui partecipano registi provenienti da ogni parte del mondo.

"Siamo abituati allo scorrere inesorabile del tempo, ma a volte, forse anche per brevi momenti, abbiamo anche sperimentato una condizione di sospensione di quello scorrere. Recentemente poi abbiamo sperimentato collettivamente un’estensione di tale sospensione. Sospensione della propria azione, delle scelte, del proprio lavoro, della propria vita. Bmovies e Cinema Ambulante presenteranno una serie di cortometraggi che cercano di raccontare, indagare questa condizione di un tempo sospeso, che può ricorrere in diversi momenti della nostra esistenza."

L'appuntamento è per martedì 13 giugno, ingresso libero.