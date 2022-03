La corsa notturna del Ciliegio secolare

Torna il trail notturno del Ciliegio secolare. Una corsa al chiaro di luna fino a uno dei monumenti verdi che in primavera diventa un simbolo brianzolo e meta di passeggiate. Sabato 22 aprile torna l'appuntamento con il Mini Night Trail del Ciliegio Secolare.

Due le opzioni per la partecipazione: una corsa di 12 chilometri e una camminata di sei nel verde, in notturna. La manifestazione oltre allo sport promuoverà iniziative di intrattenimento con un djset e sarà presente un'area street food. Il ritrovo è fissato alle 18 presso il centro sportivo Rossini di Briosco, in via Magellano. Di seguito il dettaglio del programma.