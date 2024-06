Spettacolo laser, bancarelle e musica: Notte Bianca a Brugherio

Musica, mercatini, djset e il gran finale con lo spettacolo laser ed effetti luminosi. A Brugherio torna la notte bianca.

Appuntamento sabato 22 giugno 2024 a partire dalle ore 17: ogni via e piazza del centro – per l’occasione chiuse al traffico – ospiterà un punto musicale a tema e sarà costellata da mercatini, DJ set, concerti e spettacoli animazioni, pensati per rendere la nottata poliedrica e ricca di eventi di ogni tipo, per tutte le età e per tutti i gusti. In particolare, in piazza Roma a partire dalle ore 21 concerto live di "Freakout" con musica live anni 80' e 90'.

A seguire, alle 23.30, spettacolo finale con laser ed effetti luminosi. In via Italia invece spazio allla musica latino americana a con un concerto live di musica dei "Baila con migo" che spazia dalla salsa alla samba, dalla cumbia ai ritmi caraibici.

Le bancarelle degli hobbisti e delle Associazioni attive sul territorio invaderanno la via De Gasperi mentre un DJ Set live per i ragazzi più scatenati sarà presente nella piazza Cesare Battisti. Per finire in via Tre re spazio alla trasmissione live di Freedom Street Radio, la radio cittadina che trasmette sul web.