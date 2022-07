Bancarelle, gonfiabili e negozi aperti: la Notte Bianca

Negozi aperti, gonfiabili in piazza, spettacoli musicali e bancarelle. A Carugate sabato 9 luglio arriva la Notte Bianca. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Comitato Artigiani e Commercianti Carugate, con il contributo del Centro Commerciale Carosello e con la partecipazione di Radio 105 e Fondazione Oltre, organizza l'edizione 2022 della manifestazione.

Il programma

Appuntamento sabato 9 luglio dalle 18.30 per una serata di festa per le vie della città, con spettacoli musicali, iniziative per piccoli e grandi, bancarelle, stand gastronomici e negozi aperti. Per tutta la sera nel parcheggio del Parco Centro (via Cesare Battisti) sarà allestita un’area dedicata alle famiglie, con gonfiabili e intrattenimento per bambini, mentre in via Santa Maria, piazza Cav. di Vittorio Veneto e via Italia si svolgerà la fiera di hobbisti e commercianti a cura di Luca Events Twister on the Road. Numerosi altri appuntamenti in vari luoghi della città.