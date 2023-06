Notte bianca a Ceriano Laghetto

Orario non disponibile

Quando Dal 01/07/2023 al 01/07/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

In Brianza torna la notte bianca. Appuntamento sabato 1 luglio a Ceriano Laghetto. Cultura, musica, spettacoli, enogastronomia, street food, mercatini, hobbistica, artigianato, arte e sapori in città.

Le attività - per grandi e piccini - sono in programma nel centro storico del comune brianzolo. Pervisti anche spettacolo di fuoco e trampolieri luminosi, gonfiabili, giostre e altre attrazioni. Non mancheranno specialità da gustare con vari punti ristoro.