Bolle d'acqua, gonfiabili, giostre e brioches in piazza: in Brianza arriva la Notte Bianca dei bambini

Bolle d'acqua, la magia del fuoco con artisti di strada, un trenino, seggiolini gonfiabili e gonfiabile. A Ceriano Laghetto sabato 6 luglio arriva la Notte Bianca e tra le iniziative in programma molte sono dedicate ai più piccoli.

Appuntamenti di cultura, musica, spettacoli, enogastronomia e mercatini. Street food in via Mazzini e in via Cadorna, cena sotto le stelle in via I Maggio e dalle due di notte brioches in piazza Diaz.

Sotto il programma nel dettaglio.