Trenino, negozi aperti e bancarelle: notte bianca a Cesano

Negozi aperti, bancarelle e stand di hobbisti e street food, un trenino e spettacoli per grandi e piccini. Tantissime iniziative in programma a Cesano Maderno per la Notte Bianca che partirà alle 19 di venerdì 16 settembre. Per l'occasione il centro storico sarà chiuso al traffico dalle 18.00 alla 1.00.

Negozi aperti, stand gastronomici, mercatini, sfilate di moda, spettacoli, concerti e un #trenino che farà viaggiare i più piccoli (e non solo!) per le vie del nostro bellissimo centro storico. Mostra di pittura all'Auditorium Disaró e apertura speciale di Palazzo Arese Borromeo.

In piazza Arrigoni i laboratori per i bambini e in piazza Esedra il fascino dei giochi di una volta, i trampolieri e le bolle di sapone.