Street food, bancarelle e fontane danzanti: notte bianca a Cesano Maderno

Torna a Cesano Maderno la Notte Bianca. Appuntamento venerdì 28 giugno (e l'evento tornerà anche venerdì 19 luglio) dalle 19 alle 24. Bancarelle, shopping, street food e intrattenimento per trascorrere in città magiche serate d'estate.

Si potranno assaporare delizie culinarie da ogni angolo del mondo con gli stand di street food presenti lungo le vie, sarà presente un mercatino degli hobbisti con creazioni uniche e originali, perfette per un regalo speciale o per arricchire la vostra collezione. I negozi saranno aperti per uno shopping serale e per concludere la serata ci sarà lo spettacolo delle fontane danzanti, un mix di acqua, luce e musica.