Notte Bianca a Cesano Maderno e Amatriciana solidale

L'ultima notte Bianca in Brianza per salutare l'estate e fare del bene all'insegna della solidarietà è a Cesano Maderno.

Venerdì 30 settembre si comincia a partire dalle 18 con la chiusura del centro storico e l'apertura del Giardino di palazzo Arese Borromeo, insieme a negozi aperti, mercatino Hobby Art, sfilate e aree Food&Beverage.

In piazza Esedra, dalle 19.00 in poi, ci sarà la cena solidale per aiutare le popolazioni colpte dal terremoto. Alle 21.00, nell'ambito dell'iniziativa Spazi Sonori, il concerto della tradizione lombarda nel jazz "Scherzando con bravura", in collaborazione con Rosa Camuna - Roots Ensemble, a cura della Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza Polo delle Arti di Desio. Dalle 21.00, infine, apertura straordinaria serale delle sale di palazzo Arese Borromeo.

Per la più classica delle paste all'amatriciana cucinata da Gruppo Alpini (con acqua o vino) è stata previsto un riscontro a partite da € 5,00, importo che sarà interamente e direttamente devoluto dagli organizzatori al Comune di Amatrice.