Notte bianca e street food a Nova Milanese. Appuntamento sabato 23 luglio a Nova Milanese. La manifestazione coinvolgerà le vie Mariani, Roma, via Madonnina, via Vertua e via De Amicis. Negozi aperti, musica, bancarelle di dolci, artigianato, sapori, gonfiabili per bambini ed artisti di strada.

La mnifestazione si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 24. In Piazza G.Marconi invece, nelle giornate del 22-23-24 Luglio 2022, viene organizzato lo street food accompagnato da serate con musica. L'evento viene organizzato da Progeteventi, con il patrocinio del Comune di Nova Milanese.