Notte Bianca dello sport

Carate Brianza

La città, per una serata, si trasforma in una enorme palestra a cielo aperto.

Sabato 17 settembre a Carate Brianza dalle ore 16 alle ore 23 verranno organizzate per le vie del paese tante iniziative, attività sportive e ricreative finalizzate alla promozione dell’offerta sportiva del territorio, all’intrattenimento e all’aggregazione sociale. In caso di maltempo l'evento è rimandato a domenica 18 settembre.

Verranno allestiti spazi dedicati alle discipline sportive delle Associazioni caratesi e i bambini potranno provare giochi in legno.

Saranno presenti: campo da basket e pallavolo, attività con il pony, parete di arrampicata, dimostrazioni di arti marziali, tennis, ginnastica artistica, atletica, ginnastica ritmica, handbike, esibizioni di danza - in Villa Cusani e in paese - con musica che spazia dal classico al contemporaneo al country, oltre ad una esposizione di moto storiche e auto tuning, un calciobalilla a 11 e proiezioni sulla storia sportiva caratese. Qui i dettagli del porgramma.