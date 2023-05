Notte bianca a Veduggio

Prezzo non disponibile

Negozi aperti, dj in piazza e atmosfera di festa. A Veduggio sabato 27 maggio arriva la Notte Bianca.

L'evento organizzato dalla Pro Loco e dal comune di Veduggio con Colzano, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio organizzano prevede a partire dalle 19 musica live ed esibizioni di danza; spettacoli, mostre di pittura e di fotografia, sport e attività. Presso lo Spazio Mostre Segantini: Artechevale, Viva l'arte del riciclo; mostra temporanea. In biblioteca: laboratori e attività.

Per i bambini: gonfiabili, Il paese dei balocchi, giochi di una volta. Negozi aperti fino alle 24.00 e punti ristoro per il paese. In caso di maltempo l'appuntamento sarà rimandato al 3 giugno.