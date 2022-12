Farfalle luminose e musica: la prima Notte Bianca d'inverno in Brianza

Muggiò si accende di luce al calar della sera. Mercoledì 7 dicembre, nel tardo pomeriggio, in città arriva l'evento "Notte di Luce": il centro della città si illuminerà di magia, con spettacoli circensi, street band, farfalle luminose, spettacoli di burattini e uno spettacolo di Sand Art: disegni di sabbia sulle note di grandi musiche.

"Primissima notte bianca invernale in tutta la Brianza, occasione perfetta per l’accensione delle luminarie" annunciano dal municipio. Il programma nel dettaglio prevede a partire dalle 17.30 l'sibizione di una street band, mascotte natalizie itineranti per le vie di Muggiò e intrattenimenti circensi. Le vie coinvolte saranno piazza Garibaldi, piazza della chiesa, via Ferrariovia Cavour, piazza Matteotti, piazza IX Novembre, vai Saragat e via San Rocco dove sono previsti anche divieti e modifiche alla viabilità per lo svolgimento dell'evento.