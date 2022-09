Sbandieratori e spettacolo del fuoco, Notte Medievale a Vimercate

Prezzo non disponibile

Sbandieratori, spettacoli di fuoco, falconieri e negozi aperti. A Vimercate sabato 24 settembre torna la Notte Medievale.

Nel centro storico spettacoli itineranti, bancarelle, negozi aperti e ristoro. Dalle 17 alle 24 esibizioni di schermidori, sbandietratori e danza del ventre, lezioni di falconeria, il torneo coreografato dei cavalieri in arme e lo Spettacolo del Fuoco. L'evento è organizzato da Confcommercio Vimercate, con il patrocinio comunale. Collegata alla Notte Medievale, in Parco Gussi, dalle 18.30 alle 23.00, è in programma una serata a tema medievale, con aperitivo, alla quale gli organizzatori della cooperativa Buena Vista invitano tutti con un travestimento ispirato al Medioevo.