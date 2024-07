In Brianza arriva la Notte Nera: bancarelle, street food, bolle di sapone e gonfiabili

Truccabimbi, bolle di sapone, giochi, bancarelle e street food. A Cogliate torna, per la IV edizione la Notte Nera, la più spettacolare notte luminosa della Brianza, una serata ricca di eventi ed intrattenimenti per tutta la famiglia.

Si parte alle 18:30 con l'apertura dello street food e dell'area dedicata ai più piccoli con giochi, gonfiabili, trucca bimbi e bolle musicali itineranti; in contemporanea verrà aperto il mercatino degli hobbisti per le vie del centro storico e il concerto della tribute band “Black Babilon” in p.zza Giovanni XXIII.

Il Gruppo di cammino, in collaborazione con l’associazione Marciatori, vi accompagnerà in un'escursione serale all'interno del nostro bellissimo parco delle Groane, l’appuntamento è alle ore 21:00 (ingresso parco di via De Gasperi) per info Massimiliano (340.556.8267 )in contemporanea in P.zza Chiesa il corpo di ballo del Team Diamante si esibirà con le loro performance di danza contemporanea, latino americano ed hip hop.

La serata entrerà nel vivo dalle 22:00 circa con uno spettacolo di pole dance a led ed incredibili spettacoli di fuoco e, dopo il count-down per lo spegnimento dell’illuminazione pubblica, in p.zza Giovanni XXIII potrete assistere ad uno show unico nel suo genere: verrete letteralmente coinvolti in uno spettacolo laser che vi trasmetterà un esplosione di energia. Per le vie del centro potrete incontrare le “led cat woman” che vi accompagneranno alla silent disco che animerà il Parco di via De Gasperi (dalle 23:30) fino a notte inoltrata.

L’evento è organizzato e promosso dall’amministrazione comunale con il fondamentale supporto di moltissime associazioni del territorio: Giovani San Dalmazi, Gruppo Volontari Cogliate, Marciatori, AVIS, Gruppo di Cammino, Team Diamante, Protezione Civile ed Associazione Commercianti Cogliate.