Silent disco e show del fuoco: arriva la Notte Nera

Orario non disponibile

Quando Dal 09/07/2022 al 09/07/2022 Orario non disponibile

Street food, gonfiabili, truccabimbi, spettacoli di fuoco. E ancora djset, musica e "farfalle luminose". A Cogliate, in Brianza, arriva la Notte Nera.

Appuntamento sabato 9 luglio nel centro storico della cittadina brianzola con un un ricco programma di iniziative. Nel parco di via De Gasperi sarà allestita una Silent Disco, saranno presenti golose proposte con food truck e intrattenimento. Per l'occaasione in piazza della Chiesa si potrà ammirare anche un video mapping luminoso.

"Quest'anno abbiamo tutti tanta voglia di ripartire e incontraci. Vi stupiremo con effetti speciali e attività scenografiche che vi terranno a bocca aperta...ovviamente al buio! Portate con voi luci, led, colori ed illumineremo insieme la nostra Notte Nera" annunciano gli organizzatori.