Spettacolo di fuoco, silent disco e street food: notte nera in Brianza

In Brianza arriva la Notte Bianca. Appuntamento sabato 8 luglio a Cogliate.

"Nella suggestiva cornice del centro storico prenderà vita la seconda edizione de “La Notte Nera”. Durante la giornata numerose attività si alterneranno all’interno dell’affascinante location naturale del parco di via de Gasperi, animate dalle associazioni locali che proporranno dimostrazioni, giochi e molte attività" annunciano gli organizzatori. "Gustate specialità gastronomiche negli stand di street food che invaderanno le vie del centro storico e non perdetevi, in occasione dello spegnimento dell'illuminazione pubblica, l'imperdibile MAPPING 3D che verrà proiettato sulla facciata della nostra Chiesa Parrocchiale".

In porgramma anche un fire show, uno spettacolo di fuoco.